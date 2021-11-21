Тренерський дебют Шевченка в Італії зіпсував 18-річний вундеркінд: відеоогляд матчу серії А

Пізно увечері в неділю, 21 листопада, екснаставник збірної України Андрій Шевченко офіційно розпочав свою тренерську кар'єру в Італії. У поєдинку 12-го туру серії А «Дженоа», очолювана українським фахівцем, на своєму полі поступилася «Ромі», яка наступного четверга гратиме у Лізі конференцій із «Зорею», — 0:2.

Зустріч підопічних Шевченка та його колишнього наставника у «Челсі» Жозе Моуріньо на стадіоні «Луїджі Фераріс» прогнозовано пройшла з відчутною перевагою римлян. Але у першому таймі генуезцям під сильним дощем вдалося вистояти (при цьому рефері скасував гол у ворота господарів ексфутболіста «Шахтаря» Мхітаряна).

Тривалий час «Рома» не могла пройти оборону «Дженоа» і після перерви, але 18-річний ганець Афена-Гʼяна, який вийшов на заміну, завдяки голам на 82-й і 90+4-й хвилинах все ж зіпсував Шевченку тренерський дебют в Італії.

Невдача (і перемога «Сампдорії» над «Салернітаною» — 2:0) опустила «Дженоа» у зону вильоту. У наступному турі чемпіонату Італії підопічні Андрія Шевченка зіграють 28 листопада у гостях із «Удінезе».

«Врятуватися від вильоту — для нас як виграти чемпіонату Італії? Ні, як перемогти у Лізі чемпіонів», — відверто заявив ще до гри з «Ромою» Андрій Шевченко, у котрого і так не найсильніший склад, а ще купа травмованих («Дженоа» не перемагає з 12 вересня).

Становище аутсайдерів серії А: 16. «Сампдорія» — 12 очок; 17. «Спеція» — 11; 18. «Дженоа» — 9; 19. «Кальярі» — 7; 20. «Салернітана» — 7.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Руслана Малиновського допоміг «Аталанті» розгромити в матчі серії А «Спецію».

Фото Twitter ФК «Дженоа»

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