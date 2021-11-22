Збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи з шахів

Чоловіча збірна України блискуче виступила на командному чемпіонаті Європи з шахів у словенському місті Чатеж за участю 39 команд, вперше в історії здобувши золоті медалі.

В останньому турі наша команда у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка (на фото) та Володимира Онищука (капітан — Олександр Сулипа), «сіяна» лише під 7-м номером, обіграла Вірменію — 3:1, і, не зазнавши жодної поразки, з 14 очками з 18 можливих випередила за додатковими показниками збірну Франції. Бронзові медалі дісталися шахістам Польщі. Лідер світового рейтингу збірна Росії, яку «жовто-сині» обіграли у 7-му турі (2,5:1,5), опинилася у підсумковому протоколі лише на шостій позиції.

Зазначимо, що раніше найвищим досягненням чоловічої збірної України на командних першостях Європи було друге місце. У 1992 році в угорському Дебрецені наші шахісти віддали «золото» команді Росії з легендарним Гаррі Каспаровим у складі. Щоправда, в 2001 році збірній України вдалося стати чемпіоном світу, а в 2004 і 2010 роках здобути «золото» Всесвітніх шахових Олімпіад.

Якоїсь дещиці не вистачило до п'єдесталу пошани змагань у Словенії жіночій збірній України, яка в останньому турі перемогла суперниць з Угорщини (3:1). У підсумковому протоколі наші дівчата (Юлія Осьмак, Наталія Букса, Інна Гапоненко, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна, Ганна Музичук; капітан — Михайло Бродський) з 12 очками поділили третє місце з азербайджанками, але за додатковими показниками залишилися без «бронзи». Чемпіонками Європи стали росіянки, «срібло» дісталося шахісткам Грузії.

На жаль, уже в ході змагань позитивний тест на COVID-19 здала лідер української збірної Ганна Ушеніна, замість якої продовжила боротьбу Ганна Музичук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України стала чемпіоном світу з шашок.

Фото facebook.com/UkrainianChessFederation, Twitter European Chess Union

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