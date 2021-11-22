Пляшкою по голові: ідіотська витівка фаната зірвала матч грандів чемпіонату Франції

Поєдинок 14-го туру чемпіонату Франції з футболу, в який перебрався Ліонель Мессі, між «Ліоном» та «Марселем», щойно розпочавшись, завершився скандалом.

На 4-й хвилині зустрічі капітан гостей Димитрі Пайєт (саме він у фіналі Євро-2016 «зламав» Кріштіану Роналду) пішов подавати кутовий, і в цей момент йому в голову з трибуни вболівальників «Ліона» прилетіла пляшка з водою. 34-річний ексфутболіст збірної Франції знепритомнів, а його обличчя спотворилося від болю.

У підсумку арбітр Рудді Буке прийняв рішення призупинити гру, відправивши команди до роздягалень, а потім взагалі скасувавши поєдинок. Наразі долю ліонського матчу вирішать дисциплінарні органи французької федерації.

Зазначимо, що не всім фанатам «Ліона» сподобалося те, що зробив один з них.

За іронією долі, віцечемпіон Європи Пайєт постраждав після витівок фанатів вдруге в сезоні. У серпні під час поєдинку «Ніцца» — «Марсель» уболівальники господарів поля почали жбурляти з трибун пляшки з водою у бік футболістів суперника. У підсумку одна з пляшок потрапила в голову півзахиснику гостей Димитрі Пайєту. Той не знітився і почав кидати ємності з водою назад на трибуну ультрас. Це викликало лють у фанатів «Ніцци», і вони натовпом рвонули на поле, щоб вчинити самосуд над Пайєтом та його партнерами по команді.

Той матч арбітр у результаті скасував, а пізніше зустріч переграли за порожніх трибун на нейтральному полі в Труа (1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розлючені фанати перервали петардою матч Ліги Європи у Бельгії.

Фото Twitter L'equipe

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