Кров на паркеті: зірка НБА навмисне розбив супернику обличчя та спровокував бійку (відео)

Матч регулярного чемпіонату НБА між одним з аутсайдерів ліги «Детройт Пістонс» і претендентом на чемпіонський титул «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:121) був затьмарений підлим вчинком зірки гостьової команди, дворазового олімпійського чемпіона і чотириразового тріумфатора ліги Леброна Джеймса, котрий входить до десятку найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

В одному з моментів третьої чверті у боротьбі за м'яч під час штрафного кидка 206-сантиметровий Король Джеймс ліктем до крові розбив обличчя форварду «Пістонс» Айзею Стюарту. Навмисне!

Що тут розпочалося! Гравці команд влаштували масову бійку просто на майданчику. А розлючений Стюарт, весь у крові, рвався крізь кордон баскетболістів та сек'юріті, щоб помститися легенді. Він навіть пішов на хитрість: вдавши, що впорався з нервами, різко рвонув у бік Джеймса, якого, як і самого постраждалого, пізніше вилучили з майданчика до кінця гри.

Навіть опинившись у підтрибунному приміщенні, 20-річний Айзея Стюарт спробував пробратися до «спаринг-партнера» через інший вхід.

До речі, перед інцидентом команда з Детройта вела у рахунку — 78:66, але у підсумку поступилася. Що ж до Леброна Джеймса, то раніше зірку НБА лише раз вилучали з майданчика, коли 2017-го він посварився з арбітрами.

За іронією долі, саме на арені «Пелас оф Оберн-Хіллс» у Детройті 2004 року сталася найстрашніша бійка в історії НБА. Тоді один із глядачів кинув склянку з колою у гравця «Індіани Пейсерс» Рона Артеста, після чого почалося справжнє побоїще між баскетболістами та фанатами. Дев'ять гравців було відсторонено у сумі на 150 матчів із позбавленням загалом 11 млн доларів зарплати. Крім того, п'ятьох баскетболістів звинуватили в нападі і засудили на рік умовно, заодно засудивши до громадських робіт. Деякі вболівальники також отримали умовні терміни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син легенди НБА Майкла Джордана із закривавленою головою побив лікарів.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter