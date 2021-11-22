«Золотим хлопчиком» європейського футболу-2021 визнано віцечемпіона Олімпійських ігор

Володарем престижної нагороди Golden Boy-2021, яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту в Європі (до 21 року), став 18-річний «діамант» «Барселони» та збірної Іспанії Педрі, який претендує також на «Золотий м'яч».

За підсумками референдуму італійського видання Tuttosport півзахисник набрав 318 очок і майже на 200 балів випередив англійця з дортмундської «Боруссії» Джуда Беллінгема, який став другим (119). Ніколи ще (нагорода вручається з 2003 року) перевага переможця над найближчим переслідувачем не була такою солідною. Приз буде вручено уродженцю Канарських островів, який відновлюється після рецидиву травми, 15 грудня у Турині.

Зазначимо, що в числі претендентів на приз «Золотий хлопчик» також значилися прізвища таких зірок світового футболу як Едуардо Камавінга і Родріго (обидва — «Реал»), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Даніель Мальдіні («Мілан»), Джамал Мусіала («Баварія»), Гаві («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Флоріан Віртц («Байєр»). До речі, до топ-40 претендентів на нагороду потрапили захисник «Динамо» Ілля Забарний та півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що в цьому році «новий Іньєста» Педрі, в контракті якого з клубом значиться космічна сума відступних — 1 мільярд євро, у складі збірної Іспанії став віцечемпіоном Європи (а ще найкращим молодим гравцем Євро-2020) та Олімпійських ігор у Токіо, а також виграв з «Барселоною» Кубок країни.

До речі, востаннє футболіст «Барси» перемагав в опитуванні Golden Boy у 2005 році, коли нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого року нагороду Golden Boy завоював норвезький талант Ерлінг Холанд.

Фото ФК «Барселона»

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