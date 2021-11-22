Непереможний Беринчик битиметься за чемпіонський пояс із боксером із Росії: відомі дата та місце бою

Віцечемпіон світу та Олімпійських ігор, 33-річний український боксер Денис Беринчик (15 перемог, 9 із них — нокаутом), який у бою на голих кулаках переміг Російського Молота, проведе черговий захист поясу WBO International у легкій вазі.

У рамках вечора боксу у Броварах під Києвом непереможний українець 18 грудня битиметься з 29-річним росіянином Ісою Чанієвим (15 перемог, 7 з них — нокаутом, 3 поразки). Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив промоутер Олександр Красюк.

В головному поєдинку андеркарду бою Беринчик — Чанієв битимуться українець Владислав Сіренко та німець Мікаель Валліш. Також у шоу виступатимуть Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Хуссейн Байсангуров та Олександр Спірко.

Як відомо, Беринчик мав вийти на ринг Київського палацу спорту 27 листопада, але отримав травму під час підготовки, і бій перенесли.

До речі, в 2019 році Іса Чанієв у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF програв технічним нокаутом у другому раунді… майбутньому супернику Василя Ломаченка — ганцю Річарду Коммі.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Денис Беринчик у березні 2021-го переміг у третьому раунді технічним нокаутом чилійця Хосе Санчеса (18 перемог, 7 із них — нокаутом, 2 поразки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян жорстко нокаутував панамця та захистив чемпіонський титул.

Фото Instagram

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter