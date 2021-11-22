Без явного фаворита: ФІФА назвала претендентів на престижну премію The Best

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила списки претендентів на нагороду The Best FIFA Football Awards, яка буде вручена 17 січня 2022 року (враховуються футбольні досягнення з 8 жовтня 2020-го по 7 серпня 2021-го).

Зокрема, на премію найкращого футболіста світу претендують: француз Карім Бензема («Реал»), бельгієць Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), португалець Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), норвежець Ерлінг Холанд («Борусія», Дортмунд) італієць Жоржиньо, француз Н'Голо Канте (обидва — «Челсі»), німець Роберт Левандовські («Баварія»), француз Кіліан Мбаппе, аргентинець Ліонель Мессі, бразилець Неймар (усі — «ПСЖ») та єгиптянин Мохамед Салах («Ліверпуль»).

До переліку претендентів на звання найкращого тренера увійшли: італієць Антоніо Конте («Інтер» / «Тоттенхем»), німець Хансі Флік («Баварія» / збірна Німеччини), іспанець Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), італієць Роберто Манчіні (збірна Італії)), аргентинець Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), аргентинець Дієго Сімеоне («Атлетико») та німець Томас Тухель («Челсі»).

До шорт-листу на перемогу в номінації «Найкращий воротар» потрапили: бразилець Аліссон Бекер («Ліверпуль»), італієць Джанлуїджі Доннарумма («Мілан» / «ПСЖ»), сенегалець Едуар Менді («Челсі»), німець Мануель Нойєр («Баварія») і данець Каспер Шмейхель («Лестер»).

Голосування за кандидатів завершиться опівночі 10 грудня. На початку січня ФІФА оприлюднить трійки фіналістів у кожній номінації (загалом назвуть переможців у 9 номінаціях).

Нагадаємо, що минулого року нагорода ФІФА The Best у згаданих номінаціях дісталася німцям Роберту Левандовські (найкращий футболіст), Юргену Клоппу (найкращий тренер) та Мануелю Нойєру (найкращий воротар).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо претендентів на «Золотий м'яч» найкращого футболіста в Європі.

Фото Twitter ФІФА

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