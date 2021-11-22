26.59 / 26.83 29.89 / 30.27
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Без явного фаворита: ФІФА назвала претендентів на престижну премію The Best

20:00 22 листопада 2021
Нагорода ФІФА The Best

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила списки претендентів на нагороду The Best FIFA Football Awards, яка буде вручена 17 січня 2022 року (враховуються футбольні досягнення з 8 жовтня 2020-го по 7 серпня 2021-го).

Зокрема, на премію найкращого футболіста світу претендують: француз Карім Бензема («Реал»), бельгієць Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), португалець Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), норвежець Ерлінг Холанд («Борусія», Дортмунд) італієць Жоржиньо, француз Н'Голо Канте (обидва — «Челсі»), німець Роберт Левандовські («Баварія»), француз Кіліан Мбаппе, аргентинець Ліонель Мессі, бразилець Неймар (усі — «ПСЖ») та єгиптянин Мохамед Салах («Ліверпуль»).

До переліку претендентів на звання найкращого тренера увійшли: італієць Антоніо Конте («Інтер» / «Тоттенхем»), німець Хансі Флік («Баварія» / збірна Німеччини), іспанець Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), італієць Роберто Манчіні (збірна Італії)), аргентинець Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), аргентинець Дієго Сімеоне («Атлетико») та німець Томас Тухель («Челсі»).

До шорт-листу на перемогу в номінації «Найкращий воротар» потрапили: бразилець Аліссон Бекер («Ліверпуль»), італієць Джанлуїджі Доннарумма («Мілан» / «ПСЖ»), сенегалець Едуар Менді («Челсі»), німець Мануель Нойєр («Баварія») і данець Каспер Шмейхель («Лестер»).

Голосування за кандидатів завершиться опівночі 10 грудня. На початку січня ФІФА оприлюднить трійки фіналістів у кожній номінації (загалом назвуть переможців у 9 номінаціях).

Нагадаємо, що минулого року нагорода ФІФА The Best у згаданих номінаціях дісталася німцям Роберту Левандовські (найкращий футболіст), Юргену Клоппу (найкращий тренер) та Мануелю Нойєру (найкращий воротар).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо претендентів на «Золотий м'яч» найкращого футболіста в Європі.

Фото Twitter ФІФА

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерка

Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.