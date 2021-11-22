«Верес» у фартовому Луцьку переміг команду Кривенцова: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 22 листопада, поєдинком у Луцьку між середняками УПЛ завершилося перше коло змагань у вітчизняній прем'єр-лізі (перенесений матч «Минай» — «Колос» відбудеться 24 листопада, а дата проведення зустрічі «Інгулець» — «Рух» поки що не визначена).

Чемпіонат України. 15-й тур

22 листопада (понеділок)

«Верес» (Рівне) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Г. Пасіч, 40, Солдат, 61).

До протистояння із сусідами за турнірною таблицею підопічні Юрія Вірта з одного боку підійшли з 6-матчевою безпрограшною домашньою серією в УПЛ (хоча стадіон «Авангард» у Луцьку рідний для рівнян лише умовно), а з іншого, зі 190-хвилинною серією без забитих м'ячів у чемпіонаті країни.

На радість своїх уболівальників, «Верес» приємну для себе безпрограшну традицію в Луцьку продовжив, а неприємну (безгольову) завдяки влучним ударам Геннадія Пасіча на 40-й хвилині та Солдата на 61-й перервав (до речі, наставники команд Юрій Вірт та Валерій Кривенцов свого часу грали в одній команді — «Шахтарі»).

Не програвши в першому колі жодної зустрічі на своєму полі (таким досягненням не може похвалитися жоден інший клуб УПЛ — навіть «Динамо» та «Шахтар») і здолавши в гостях чернігівську «Десну» та одеський «Чорноморець», новачок УПЛ «Верес завершив перше коло на сьомій позиції. А в Рівному ж реконструюється домашня арена команди, на якій підтримка вболівальників напевно буде значно соліднішою.

21 листопада (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Маріуполь» — 5:1 (Тілль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62). На 60-й хвилині вилучений Петерман («Маріуполь»).

«Мінай» — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Селезньов, 39, Горін, 45+2 — Ковальов, 28, Плохотнюк, 80). На 90+2-й вилучений Месхі («Минай»).

«Десна» (Чернігів) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Сітчінава, 67). На 53-й хвилині вилучений Селін («Десна»), а на 90+1-й — Дієго («Колос»).

20 листопада (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Маркос Антоніо, 85, Тете, 88).

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Шина, 1, Цвек, 32, у свої ворота — Луньов, 64).

«Дніпро-1» — «Олександрія» — 3:1 (Довбик, 27, з пенальті, 28, Логінов, 40 — Бабогло, 18).

19 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Динамо» — 1:6 (Ісаєнко, 44 — Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82).

Становище команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Верес» — 22 (15);

8. «Десна» — 21 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Колос» — 14 (14);

11. «Рух» — 13 (14);

12. «Львів» — 13 (15);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Інгулець» — 10 (14);

15. «Минай» — 9 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (15).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 16-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Маріуполь» — «Львів» (26 листопада), «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Десна», «Дніпро-1» — «Ворскла» (27 листопада), «Інгулець» — «Шахтар», «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».

Фото ФК «Верес»

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