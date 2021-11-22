«Могильник» команди Шевченка отримав модний подарунок від Моуріньо: момент зняли на відео

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо виконав обіцянку, яку він дав 18-річному форварду своєї команди Феліксу Афена-Гʼяну.

Після матчу серії А на полі «Дженоа» (2:0), в якому вундеркінд із Гани, вийшовши на заміну, «поховав» команду Андрія Шевченка двома голами, португальський фахівець зізнався, що обіцяв подарувати молодому гравцеві дорогі кросівки, коли той заб'є перший гол за «Рому». При цьому сам Фелікс після взяття воріт «Дженоа» насамперед побіг до Моуріньо, жартома нагадавши про обіцянку.

Свого слова Моуріньо дотримав. На підтвердження Афена-Гʼян опублікував у Instagram відео, де він у присутності свого тренера розкриває коробку з кросівками від Balenciaga вартістю 800 євро.

«Безмежно вдячний, сер. Ви мною пишатиметеся», — написав форвард, який збентежено приміряв обновку.

До речі, схожа історія сталася зовсім нещодавно в українському футболі. Про неї на своїй сторінці у Facebook розповів один із тренерів молодіжної збірної України (а заразом відомий спортивний журналіст) Євген Гресь.

«Ми їхали зі стадіону в Бресті (Франція. — Авт.), і Руслан Ротань вже ухвалив рішення — замість вилученого у матчі з французами Максима Таловерова у наступному поєдинку зіграє 18-річний Антон Боль, — написав Євген Гресь. — Ризиковане, але виправдане рішення. Вийшли з автобуса, і Петрович каже: «Поклич Антона».

«Де твої бутси на шести шипах? — запитав тренер у захисника „Динамо“. — Дзвони додому, нехай передають у Запоріжжя, гратимеш проти Фарер». «У мене немає таких бутс, лише мікси. Я викинув старі, коли вдруге отримав травму коліна», — відповів Антон. «Не вигадуй, ти захисник і зобов'язаний грати у відповідному взутті, — сказав Ротань. — Які тобі подобаються бутси?»

Через два дні у Запоріжжі наш адміністратор на прохання наставника забрав на «Новій пошті» нову пару взуття, і Руслан Ротань вручив їх майбутньому дебютанту. «У тебе доба, — сказав Петрович. — Є одне тренування, є гаряча вода. Розбивай, як хочеш».

Антон Боль настанову тренера виконав, а потім успішно дебютував за молодіжну збірну України. Ми виграли, не пропустили, а захисник виграв майже всі єдиноборства та показав максимальну в команді точність передач (99%). Сьогодні він, напевно, зіграє в цих бутсах проти «Баварії». Поки що в Юнацькій лізі УЄФА, а там побачимо.

Вже видно, що цей хлопець — сам спокій. Взимку він має поїхати на збори з першою командою «Динамо». І взяти з собою, зокрема, ті самі пам'ятні бутси. Дай Боже тобі здоров'я, Антоне!"

Антон Боль

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Фото ФК «Рома», uaf.ua

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