У вівторок, 23 листопада, київське «Динамо» у присутності вболівальників на столичному «Олімпійському» проведе матч 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти 31-разового чемпіона Німеччини «Баварії» (початок — о 19:45; арбітр — Халіл Мелер з Туреччини).

Зазначимо, що команда Юліана Нагельсманна, яка достроково забезпечила собі путівку до плей-оф ЛЧ, взяла на поєдинок до столиці України лише 15 польових гравців (при цьому участь у матчі не зовсім здорових Кінгслі Комана та Марселя Забітцера під питанням). Після контакту зі співробітником клубу, який заразився коронавірусом, на карантин відправлені Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс (усі, крім останнього, неприщеплені). Джошуа Кімміх на самоізоляції вже другий тиждень. Також не прилетіли до Києва захисник Йосип Станішич, який здав позитивний тест на COVID-19, гравець оборони Ніклас Зюле, який лише розпочав тренування після коронавірусу, та дискваліфікований за перебір жовтих карток ще один центральний захисник Дайо Упамекано. При цьому не варто забувати, що трансферна вартість складу, що дістався Києва, становить 521,5 млн євро (для порівняння: всі динамівські гравці коштують 133 млн євро).

Що ж до «Динамо», якому для збереження шансів на єврокубкову весну необхідно зіграти проти німців не гірше, ніж «Бенфіка» зіграє проти «Барселони», то команда Мірчі Луческу ще не забила в ЛЧ жодного м'яча (нагадаємо, що в Мюнхені «біло-сині» поступилися супернику (0:5). Ось він шанс!

Відео голів у поєдинку «Динамо» — «Баварія» дивіться в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому матчі в квартеті D на стадіоні «Камп Ноу» зіграють (о 22:00) «Барселона», яку очолив новий головний тренер Хаві, та «Бенфіка».



Становище команд у групі: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі зустріч Ліги чемпіонів «Інтер» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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