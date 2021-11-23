Де дивитися онлайн «Рома» — «Зоря»: розклад трансляцій і прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 25 листопада, луганська «Зоря», яка обіграла в минулому турі болгарський ЦСКА (2:0), проведе на «Стадіо Олімпіко» у Римі передостанній поєдинок групової стадії Ліги конференцій проти римської «Роми», яка зіпсувала минулих вихідних тренерський дебют Андрію Шевченку. Нагадаємо, що в першій зустрічі суперників «вовки» розгромили команду Віктора Скрипника у Запоріжжі — 3:0.

Минулої неділі підопічні Жозе Моуріньо в гостьовому поєдинку серії А вирвали перемогу у «Дженоа» — 2:0 (Афена-Гʼян, 82, 90+4) і посідають у турнірній таблиці елітного італійського дивізіону п'яте місце з 10-очковим відставанням від «Наполі» та «Мілана».

Відеоогляд матчу «Дженоа» — «Рома» — 0:2

У свою чергу, «Зоря» у матчі УПЛ несподівано програла у гостях «Львову» — 1:2 (Луньов, 64 — Шина, 1, Цвек, 32, у свої ворота) і також йде на 5-й позиції (мінус 9 очок від «Динамо» та «Шахтаря» та мінус 2 пункти від «Ворскли» та «Дніпра-1»).

Букмекери у майбутній дуелі (арбітр — Іштван Ковач з Румунії) практично не сумніваються в успіху триразового чемпіона Італії (з останніх 25 єврокубкових матчів на своєму полі «Рома» програла лише один — у Лізі чемпіонів-2020/2021 «Реалу» — 0:2). Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу римлян приймає з коефіцієнтом 1,18, на нічию — 7,30, на виграш луганчан — 18,00.

У прямій трансляції зустріч «Рома» — «Зоря» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Ліга конференцій. Група С. 5-й тур

25 листопада (четвер)

«Рома» — «Зоря» 22:00 MEGOGO, Volia TV

У паралельному поєдинку у групі за полярним колом зіграють норвезький «Буде-Глімт» та болгарський ЦСКА.

Становище команд групи C: 1. «Буде-Глімт» — 8 очок; 2. «Рома» — 7; 3. «Зоря» — 6; 4. ЦСКА — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жозе Моуріньо дотримав слова і зробив 18-річному форварду команди Феліксу Афена-Гʼяну модний подарунок.

Фото ФК «Зоря»

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