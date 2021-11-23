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Спорт

Перша ракетка світу оголосила про заручини: хто обранець знаменитої тенісистки

12:41 23 листопада 2021
Ешлі Барті

Найсильніша тенісистка світу, 25-річна австралійка Ешлі Барті, яка виграла влітку Уїмблдон, оголосила про заручини з гольфістом Гаррі Кіссіком. На своїй сторінці в Instagram знаменита спортсменка виклала спільне фото з коханим (і з заручним кільцем на руці), підписавши знімок «Майбутній чоловік».

«Я люблю тебе», — відповів у своєму акаунті наречений.

Про 30-річного обранця Барті відомо, що він професіональний гравець у гольф, статки якого оцінюються в 3 млн доларів (Ешлі за кар'єру в тенісі заробила набагато більше — 21,5 млн доларів «брудними»). Пара познайомилася в 2016-му, а про їхні стосунки стало відомо через рік. До речі, Гаррі Кіссік затятий фанат футбольного клубу «Ліверпуль». Якось він навіть звозив кохану на знаменитий «Енфілд».

Гаррі та Ешлі перевіряли свої стосунки цілих п'ять років

Зазначимо, що батько тенісистки Роберт, який обіймав посаду в уряді Австралії, був нащадком корінного племені нгаріго. А мати Джозі, яка походила з сім'ї англійських емігрантів, займалася вихованням дочок і, здобувши медичну освіту, працювала рентгенологом у місцевій лікарні. У тенісистки є дві старші сестри Сара і Алі та декілька племінниць. З однієї з крихіток Ешлі навіть заявилася якось на післяматчеву пресконференцію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка Симона Халеп вийшла заміж за мільярдера.

Фото Instagram

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