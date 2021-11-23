Ексфутболіст збірної України, який пішов із телебачення, став директором

Титулований ексфутболіст «Шахтаря» та збірної України 42-річний В'ячеслав Шевчук, у якого нещодавно був конфлікт із правоохоронцями, став спортивним директором клубу прем'єр-ліги рівненського «Вереса», який не програв у першому колі жодного домашнього матчу і посідає в УПЛ 7-е місце.

Колишній наставник донецького «Олімпіка» та експерт програми «Великий футбол» на телеканалі «Футбол 1» змінив на цій посаді Ореста Баля (молодший брат легенди «Динамо» Андрія Баля), який тепер буде заступником генерального директора, повідомляє офіційний сайт НК «Верес».

В'ячеслава Шевчука представили на стадіоні у Рівному, на якому відбувається реконструкція

«Дуже радий приєднатися до команди народного клубу «Верес», — заявив В'ячеслав Шевчук. — Я дуже вмотивований. Головне моє завдання на посаді спортивного директора — комунікація між гравцями першої команди, тренером та президентом, а також розвиток команди U19 та дитячого футболу. Також займатимуся селекцією для посилення «Вереса».

Вчора я спостерігав за грою першої команди в Луцьку (перемога над «Металістом 1925″ - 2:0. — Авт.). Дуже сподобалася якість гри. Шкода, що через погоду та відстань на трибунах було не так багато наших уболівальників. Тому з нетерпінням чекаю на відкриття стадіону в Рівному».

Нагадаємо, що за роки кар'єри В'ячеслав Шевчук грав за «Поділля», запорізький «Металург», донецький «Металург», «Шинник», «Дніпро» та «Шахтар». У складі гірників він виграв Кубок УЄФА, сім разів ставав чемпіоном України, п'ять разів перемагав у Кубку та тричі у Суперкубку країни. У футболці збірної України захисник провів 56 матчів, ставши у 37 років найвіковішим капітаном в історії національної команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко розповів, як брав участь у «договірняках».

Фото НК «Верес»

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