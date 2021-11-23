«Динамо» U19 під перший сніг перемогло у Києві «Баварію»: відеоогляд матчу Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 23 листопада, київське «Динамо» (U19), яке розгромило раніше однолітків з «Бенфіки» (4:0), «Баварії» (4:0) та «Барселони» (4:1), а також зіграло в гостях з «Барсою» внічию (0:0) провело передостанній поєдинок у групі Юнацької ліги УЄФА.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «ДИНАМО» — «БАВАРІЯ»

На клубній арені імені Валерія Лобановського підопічні Ігоря Костюка, які заздалегідь забезпечили собі путівку до плей-оф (але не перше місце у квартеті), зійшлися з однолітками з мюнхенської «Баварії», які раніше програли у групі всі матчі.

«Динамо» (U19) — «Баварія» (U19) — 2:1

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк (Малиш, 88), Боль, Дячук, Вівчаренко, Яцик (Філатов, 81), Бражко, Мельниченко (Ель-Хамліші, 70), Волошин, Діалло, Попов (Горбач, 89).

Гол: Яцик (7), Бражко (69, з пенальті) — Дібрані (90+1).

Підопічні Ігоря Костюка з перших секунд зустрічі рвонули до воріт суперника, і вже на 7-й хвилині капітан команди Яцик влучним ударом головою вразив ворота німців — 1:0.

Щоправда, до кінця першого тайму динамівцям не вдалося розвинути свій успіх, хоча шанси були. Більше того, гості з Мюнхена кілька разів небезпечно навідувалися до володінь Нещерета, але забити нарешті свій перший гол у турнірі та зрівняти рахунок не змогли.

Коли суперники вийшли на другу половину зустрічі, у Києві пішов перший цієї осені сніг. До примх небесної канцелярії краще пристосувалися господарі поля. У середині тайму Волошин заробив пенальті, а Бражко впевнено пробив з «позначки» — 2:0. При цьому наставника «Баварії» Данні Гальма за суперечки з молдавським арбітром було вилучено з тренерської лави.

У час, що залишався до фінального свистка, мюнхенець Саньянг небезпечно пробив у штангу (вже помаранчевим м'ячем, який краще було видно на засніженому полі). Але це динамівців не насторожило. Своїми вальяжними, а часом відверто піжонськими діями вони забезпечили собі нервову кінцівку зустрічі. Добре, що німці встигли забити лише один гол.

В іншому поєдинку у групі грають «Барселона» та «Бенфіка» (після першого тайму португальці ведуть у рахунку 2:0).

Положення команд: 1. «Динамо» — 13 очок (5 матчів); 2. «Бенфіка» — 9 (4); 3. «Барселона» — 4 (4); 4. «Баварія» — 0 (5).

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА одразу виходять до 1/8 фіналу, а клуби, які посіли у квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».

Фото ФК «Динамо»

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