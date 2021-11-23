«Динамо» зняло безгольове «прокляття», але не врятувало гру з «Баварією»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 листопада, київське «Динамо» провело на столичному «Олімпійському» останній домашній матч у групі Ліги чемпіонів, поборовшись із найсильнішим клубом Німеччини «Баварією», якій за всіма статтями поступилося у Мюнхені — 0:5.

Ліга чемпіонів. Група D. 5-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 1:2

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 76), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Вітіньо, 46), Циганков, Буяльський, Шкурін (Гармаш, 46).

Голи: Гармаш (70) — Левандовські (14), Коман (42).

За декілька годин до зустрічі чемпіонів України та Німеччини у Києві розпочалася справжня зима. Нехай, без морозу, але з рясним снігопадом. І якщо резервістам «Динамо» та «Баварії» довелося просто догравати свій матч Юнацької ліги УЄФА помаранчевим м'ячем, то основні склади почали вправлятися з «кольоровим» з перших хвилин.

Так, «Баварія» прилетіла до України без восьми гравців із заявки на ЛЧ (Кімміх, Гнабрі, Чупо-Мотінг, Зюле, Упамекано, Мусіала, Куїзанс і Станішич), а вже в Києві втратила Забітцера, який не потрапив навіть у запас. Але про яку «неоснову» можна було говорити, якщо склад мюнхенців на гру «Динамо» потягнув на півмільярда (!) євро. Нойєр, Лукас Ернандес, Павар, Девіс, Горецка, Толіссо, Сане, Коман, Мюллер, Левандовські. Що не ім'я, то зірка! 19-річний Куассі — і той уже чемпіон Франції у складі «ПСЖ» та Німеччини в футболці «Баварії».

Дуель команд найвіковішого тренера Ліги чемпіонів 76-річного Мірчі Луческу та наймолодшого 34-річного Юліана Нагельсманна почалася з обопільних атак і появи на полі… нібито вболівальника з голим торсом, який відразу ж потрапив до рук стюардів.

Гол у ворота «Динамо» — 100-відсоткова заслуга супербомбардира Левандовські, який після відскоку м'яча від ноги Забарного шикарним ударом через себе з 11 метрів вивів свою команду вперед, забивши у дев'ятому (!) поспіль матчі Ліги чемпіонів зі своєю участю.

На 30-й хвилині «Динамо» мало шикарний шанс забити нарешті перший гол у Лізі чемпіонів… зусиллями гравців «Баварії». Горецка, перериваючи прохід Циганкова, зрізав м'яч у бік своїх воріт, Нойєр махнув повз м'яч, і німців у результаті врятувала лише штанга.

А ось «Динамо» після удару француза Комана під поперечину на 42-й хвилині не врятував ніхто — 0:2. Динамівським уболівальникам в цей момент тільки й залишалося, що шкодувати про те, що кількома хвилинами раніше турецький рефері не призначив у ворота німців цілком легітимний пенальті за фол на Буяльському.

У перерві Луческу посадив на лаву запасних Шкуріна та де Пену, випустивши на поле Гармаша та Вітіньо. І незабаром Шапаренко мав розкішний шанс відіграти один м'яч. Але ж там Нойєр! Але й Мануель виявився безсилим, коли на 70-й хвилині на ударну позицію вийшов найкращий «форвард» «Динамо» (при живих Шкуріні, Кулачі, Раміресі!) Гармаш, який спрямував м'яч «в будиночок» одному з найнадійніших голкіперів світу — 1:2. Історичний момент: у п'ятому за ліком поєдинку команда Луческу все ж забила свій перший гол у Лізі чемпіонів.

На жаль, врятувати гру навіть після виходу на поле у мюнхенців резервістів динамівцям не вдалося. Швидкість мислення, тактичний вишкіл, виконавська майстерність — у цих компонентах переважній більшості хлопців з берегів Дніпра, на жаль, так само далеко до гравців «Баварії», як Вітіньо з Києва додому. Хоча за старання та характер спасибі.

Як би там не було, мюнхенці достроково гарантували собі перше місце у групі, зробивши чудовий подарунок помічникові головного тренера Діно Топмеллеру, якому в день поєдинку виповнився 41 рік. А ось «Динамо» залишається сподіватися, що «Бенфіка» не зачепиться за очки у поєдинку на «Камп Ноу» з «Барселоною» (початок о 22:00). Інакше — до побачення єврокубки.

Становище команд групи D: 1. «Баварія» — 15 очок (5 матчів); 2. «Барселона» — 6 (4); 3. «Бенфіка» — 4 (4); 4. «Динамо» — 1 (5) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі зустріч Ліги чемпіонів «Інтер» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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