«Бенфіка» з Яремчуком встояла на «Камп Ноу», позбавивши «Динамо» останнього шансу: відеоогляди матчів ЛЧ

У вівторок, 23 листопада, на футбольних полях Європи відбулися вісім поєдинків передостаннього туру групової стадії Ліги чемпіонів, за підсумками яких вже відомі шість клубів, що пробилися до плей-оф турніру, — «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль», «Аякс», «Манчестер Юнайтед» та «Челсі».

Група Е

«Динамо» (Україна) — «Баварія» (Німеччина) — 1:2 (Гармаш, 70 — Левандовські, 14, Коман, 42).

«Барселона» (Іспанія) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:0.

Зустріч на «Камп Ноу», в якій дуже активно на вістрі атак португальців до 59-ї хвилини діяв форвард збірної України Роман Яремчук, обійшлася без голів. А це означає, що підопічні тренера-дебютанта Хаві та лісабонці розіграють в заочній суперечці путівку до плей-оф Ліги чемпіонів в останньому турі, коли «Барселона» гостюватиме на стадіоні «Баварії», а «Бенфіка» прийме у Лісабоні «Динамо», яке достроково вилетіло з єврокубків.

Становище команд: 1. «Баварія» — 15 очок; 2. «Барселона» — 7; 3. «Бенфіка» — 5; 4. «Динамо» — 1.

Група F

«Вільярреал» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:2 (Кріштіану Роналду, 78, Санчо, 90).

Багатостраждальний гранд із Манчестера у своєму першому поєдинку після відставки головного тренера Оле-Гуннара Сульшера вирвав перемогу в Іспанії, гарантувавши собі вихід до 1/8 фіналу турніру. При цьому Кріштіану Роналду забив у всіх без винятку матчах у групі (6 м'ячів у 5 іграх), і тепер у його активі 139 точних ударів у ЛЧ та 799 у кар'єрі, а 21-річний англієць Санчо нарешті відзначився дебютним голом за «МЮ» (у 15-й грі).

До речі, виконувач обов'язків наставника «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік, за даними Opta, став першим за 90 (!) років англійським тренером, який виграв свій стартовий поєдинок із Червоними дияволами (останнього разу це вдавалося Уолтеру Крікмеру у листопаді 1931 року).

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Аталанта» (Італія) — 3:3 (Сібачо, 39, Сʼєрро, 80, Хефті, 84 — Сапата, 10, Паломіно, 51, Муріель, 88).

Українець Руслан Малиновський, котрий відіграв за гостей весь суперезультативний матч у Берні, допоміг «Аталанті» врятувати нічию та зберегти шанси на вихід із групи.

Становище команд: 1. «МЮ» — 10; 2. «Вільярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 6; 4. «Янг Бойз» — 4.

Група G

«Лілль» (Франція) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:0 (Девід, 31).

«Севілья» (Іспанія) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 2:0 (Жордан, 13, Рафа Мір, 90+7).

Становище команд: 1. «Лілль» — 8; 2. «Зальцбург» — 7; 3. «Севілья» — 6; 4. «Вольфсбург» — 5.

Група Н

«Челсі» (Англія) — «Ювентус» (Італія) — 4:0 (Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5).

«Мальме» (Швеція) — «Зеніт» (Росія) — 1:1 (Рікс, 28 — Ракицький, 90+2, з пенальті). На 53-й хвилині Дзюба («Зеніт») не реалізував пенальті, а на 86-й — вилучений Чистяков («Зеніт»).

Після голу датського півзахисника «Мальме» Серена Рікса в Лізі чемпіонів більше не залишилося команд, які не забивали цьогорічного розіграшу. Втім, шведи, коли навіть опинилися у більшості, не змогли втримати перемогу, пропустивши у компенсований час м'яч із пенальті від ексфутболіста збірної України Ярослава Ракицького та вилетівши з єврокубків.

Становище команд: 1. «Челсі» — 12; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Зеніт» — 4; 4. «Мальме» — 1.

У середу, 24 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Манчестер Сіті» — «ПСЖ», «Брюгге» — «Лейпциг»; група В — «Атлетико» — «Мілан», «Ліверпуль» — «Порту»; група С — «Бешикташ» — «Аякс», «Спортинг» — «Боруссія» Д.; група D — «Інтер» — «Шахтар», «Шериф» — «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Інтер» — «Шахтар».

Фото uefa.com

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