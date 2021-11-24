У середу, 24 листопада, донецький «Шахтар» на легендарному стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані проведе матч 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти чинного чемпіона Італії — «Інтера» (початок — о 19:45, арбітр — Овідіу Хацеган із Румунії), з яким у Києві у рамках 2-го туру зіграв унічию — 0:0.

«Гірники» вирушили до Мілана за два дні до поєдинку. У складі делегації і бразильський захисник Марлон, який пропускав гру чемпіонату проти «Руху», оскільки літав до Бразилії, де перебуває його вагітна дружина. А ось його співвітчизники захисник Ісмаїлі та півзахисник Алан Патрік залишилися в Києві та команді не допоможуть у майбутньому поєдинку.

Додамо, що в історії виступів у єврокубках «Шахтар» 15 разів грав у Італії, і здобув лише дві перемоги за десяти поразок. Якщо ж брати до уваги очне протистояння саме з «Інтером», то «гірники» мають дві нічиї та одну поразку на полі суперника.

Зазначимо, що для продовження виступів у єврокубках команді Роберто де Дзербі необхідно обов'язково перемагати в двох матчах, що залишилися. При цьому «гірники», які відстають на п'ять очок від «Шерифа», що йде третім, та на шість від «Інтера», що посідає другий рядок, за вдалого збігу обставин можуть претендувати на вихід до плей-оф.

Відео голів у поєдинку «Інтер» — «Шахтар» дивіться в режимі он-лайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому матчі у квартеті D на стадіоні «Шериф» у Тирасполі зіграють (о 22:00) однойменний клуб, який очолює українець Юрій Вернидуб, та мадридський «Реал».

Становище команд у групі: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Інтер» — 7; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зняло безгольове «прокляття» в Лізі чемпіонів, але не врятувало гру з «Баварією».

Фото ФК «Шахтар»

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