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Спорт

Обличчям у підлогу: тренера російської чемпіонки затримали в аеропорту за відмову надягнути маску

10:50 24 листопада 2021
Віталіна Симонова з тренером Олександром Ільїним

Заслужений тренер Росії з плавання Олександр Ільїн вляпався у скандал в аеропорту «Пулково» в Санкт-Петербурзі.

Співробітник аеропорту попросив наставника триразової чемпіонки світу з плавання в ластах Віталіни Симонової надягнути захисну маску, але отримав відмову. Також Ільїн не показав свої документи співробітникам поліції, які підійшли до нього. У підсумку правоохоронці повалили порушника на підлогу та, заломивши руки за спину, спробували одягнути на нього наручники.

Відео затримання опублікувала підопічна тренера, при цьому дівчина нецензурно висловлюється, за що їй уже висунули звинувачення в образі представників влади.

Увага! На відео є ненормативна лексика (18+)

Додамо, що Симонова всі свої найзначніші нагороди виграла в період з 2011-го по 2014-й роки, ставши по три рази чемпіонкою світу та Європи з плавання у класичних ластах. У 2015-му спортсменку було дискваліфіковано на чотири роки після того, як в її організмі було виявлено заборонені препарати, але потім Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зменшив термін усунення до двох років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійську чемпіонку з художньої гімнастики Анастасію Татарєву пограбували в аеропорту.

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