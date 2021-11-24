Президент Федерації водного поло Олександр Свіщов не сумнівається в успіху української збірної у міжнародному турнірі «Ліга націй», який стартує 26 листопада в Чехії.

Збірна України до «Ліги націй» готова

— Сьогодні збірна України з водного поло вже прилетіла до Чехії, щоби взяти участь у міжнародному турнірі «Ліга націй». Якого результату очікуєте особисто ви, Олександр Свіщов?

— До чеського Брно наша збірна поїхала за перемогою. Впевнений, і гравці, і тренери з цим впораються. Команда до ігор повністю готова. Усі розуміють, що міжнародний турнір «Ліга націй» — це основний етап підготовки до чемпіонату Європи, який у лютому наступного року проходитиме в Ізраїлі.

— Збірна України зіграє в Ізраїлі у другому раунді кваліфікації чемпіонату Європи-2022. Як ви оцінюєте її перспективи?

— У 2022 році ми обов'язково маємо вийти у фінал. Мінімум стати другими у групі. Це стосується обох команд — чоловічої та жіночої. На сьогодні для спортсменів створено максимально сприятливі умови — і тренувальні, і фінансові. Тепер все залежить від хлопців та їхніх наставників. Тренери мають провести серйозну підготовчу роботу, щоб до лютого довести команди до максимуму їхніх можливостей.

Інвестуємо у дітей — результати бачимо у дорослих командах

— Пів року тому ви стали головою Федерації ватерполо України. Які цілі ви поставили собі?

— Головна мета — це популяризація ватерполо у країні. Тому що ватерполо — це здоров'я, чудова фізична форма, розвинений інтелект. Хотілося б донести це до підростаючого покоління, і до їхніх батьків. Розвиток та популяризація дитячого водного поло у нас у пріоритеті. На цьому ми наголосили на Стратегії розвитку водного поло в Україні. На сьогодні нам уже вдалося організувати регулярні трансляції всіх поєдинків, що відбуваються у рамках чемпіонату України. Плануємо знімати та показувати матчі серед юнаків. Щоб зацікавити вболівальника, потрібна «картинка». На сьогодні ми вже спостерігаємо приріст аудиторії та інтерес глядачів.

— З якими труднощами ви зіткнулися, очоливши Федерацію?

— Труднощів, як і в будь-якому виді спорту, вистачає. Але головне — слабка технічна база. Українському водному поло не вистачає басейнів. Наприклад, у Львові є багато дітей, які бажають займатися, але всіх їх нема де розмістити. Наразі ми ведемо переговори з Львівською міськрадою про будівництво басейну для занять плавальним спортом. Це перспектива найближчих трьох років. Хороша інфраструктура є у Маріуполі. Там якраз у рамках «Великого будівництва» добігає кінця реконструкція спорткомплексу «Нептун» з великим обладнаним басейном. У Харкові в нас також є басейн, що діє, і, що не менш важливо, є професіонали, що розвивають ватерполо. Цікава ситуація у Києві — тут є басейни, є чудові тренери, але дуже низька зацікавленість з боку дітей. Отже, тут головне завдання — популяризація ватерполо. На Закарпатті є дуже кваліфіковані тренери, є підлітки, які хочуть займатися, а ось хорошого басейну немає. Як, утім, і в Одесі.

— Де ще, окрім згаданих міст і регіонів, є перспективи в цього виду спорту?

— Крім Львова, Ужгорода, Одеси, Харкова, Маріуполя та Києва — це Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв. Ще нещодавно у цих містах і вболівальники, і гравці виявляли до водного поло великий інтерес.

— У Стратегії розвитку водного поло, яку ви презентували на черговій виборній конференції Федерації у Кам'янському, багато уваги приділяється дитячому спорту. Яка тут мета?

— Глобальна мета — це здорове підростаюче покоління. Діти мають бути зайняті справою, а не просиджувати у гаджетах. Друге — звичайно, хороша, гідна конкуренція у дорослих командах. Забігаючи трохи наперед, скажу, що починаючи з літа 2022 року хочемо запустити у Львові дитячий спортивний табір. Запросимо кваліфікованих дитячих спеціалістів з Хорватії, а також з міжнародної федерації водного поло «FINA», щоб підучити наших молодих тренерів. Сподіваюся, що цей пілотний проєкт зарекомендує себе у Львові і вже найближчими роками такі дитячі табори з'являться в Одесі та Ужгороді. Для початку.

Олександр Свіщов — підприємець, меценат, спортивний діяч, президент Федерації водного поло України. З 2012 року Свіщов очолює ВК «Динамо» Львів", який на сьогодні є семиразовим чемпіоном України, восьмиразовим володарем Кубка України, триразовим володарем Суперкубку України. З 2014 року Олександр Свіщов — віцепрезидент Федерації водного поло України. У червні 2020 року його обрано президентом Федерації водного поло України.

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