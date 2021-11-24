«Разом ідемо далі»: Усик після перемоги над Джошуа продовжив співпрацю з промоутером

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа, завдяки якій став володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO, вирішив продовжити контракт зі своїм промоутером Олександром Красюком.

Минулого року кримчанин заснував власну промоутерську компанію Usyk 17 Promotion, і бій із Ей Джеєм мав стати останнім, який для свого підопічного організував Красюк. Але перемога «сплутала карти», і в підсумку боксер вирішив продовжити співпрацю.

«Ми просто домовилися про продовження співпраці. Не йдеться про конкретні терміни чи кількість поєдинків, які проведе Сашко. Головне, що ми йдемо далі. Усик має доволі багато справ, якими він займається сам по собі. Ми беремо участь у його кар'єрі професійного боксера та всім, що з цим пов'язано. Звичайно, ми спілкуємося з ним на тему його компанії, я завжди радий допомогти та підказати. Він має багато партнерів, які також допомагають йому вести справи», — розповів функціонер в інтерв'ю сайту Sports.ru.

При цьому промоутер зазначив, що ймовірність проведення бою Усика на НСК «Олімпійський» у Києві є цілком реальною. Але не реваншу з Джошуа, який має пройти до 25 квітня наступного року, а з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це вже є принципова домовленість із представником Циганського короля головою промоутерської компанії Top Rank Бобом Арумом, який готовий до переговорів щодо організації потенційного об'єднавчого бою у столиці України. Залишилася справа за малим — і Усику, і Ф'юрі зберегти свої пояси в найближчих поєдинках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко назвав Усика та Ф'юрі двома найкращими боксерами сучасності.

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