«Колос» на 96-й хвилині забив рятівний гол та продовжив серію «Миная» без перемог: відеоогляд матчу УПЛ

У середу, 24 листопада, в Ужгороді відбувся перенесений матч 3 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. Перенесений матч 3-го туру

«Мінай» — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Книш, 50, з пенальті — Нурієв, 90+6).

Цей поєдинок мав відбутися ще на початку серпня, але був перенесений у зв'язку з участю «Колоса» у кваліфікації Ліги конференцій та дальнім виїздом на гостьовий поєдинок із казахстанським «Шахтарем».

Господарі підходили до звітного матчу не в найкращому настрої, маючи за плечима серію без перемог у чемпіонаті, яка налічувала вже 13 матчів, і продовжуючи перебувати в зоні вильоту. Ковалівці ж, навпаки, минулого туру після п'яти поспіль поразок нарешті здобули три очки, обігравши «Десну», і розраховували й після зустрічі з «Минаєм» покращити своє становище у турнірній таблиці.

Але здобути максимальний результат в Ужгороді «Колосу» не вдалося. Після «сухого» першого тайму господарі вийшли вперед невдовзі після перерви. Захисник «Колосу» Павловець порушив правила проти Ахмедзаде, і Книш впевнено реалізував пенальті. До цього моменту на полі не було вже штатного виконавця 11-метрових Селезньова — так би досвідчений форвард, напевно, отримав би можливість забити свій 118-й м'яч у чемпіонатах України і ще наблизитися до рекорду…

Після цього «Колос» значно додав в атакуючих діях, мав безліч моментів, але інтрига трималася до останніх секунд зустрічі. Коли ж здавалося, що матч так і завершиться з мінімальною перевагою господарів, на 96-й хвилині Нурієв (який, до речі, минулого сезону виступав за «Минай») ідеальним за точністю ударом зі штрафного «уклав» м'яча під стійку воріт господарів.

У підсумку, 1:1 — усі три зустрічі «Миная» та «Колоса» у вітчизняній прем'єр-лізі незмінно завершуються з нічийним результатом. Ось такі «мирові» команди…

Становище команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Верес» — 22 (15);

8. «Десна» — 21 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Колос» — 14 (15);

11. «Рух» — 13 (14);

12. «Львів» — 13 (15);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Минай» — 10 (15);

15. «Інгулець» — 10 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (15).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 16-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Маріуполь» — «Львів» (26 листопада), «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Десна», «Дніпро-1» — «Ворскла» (27 листопада), «Інгулець» — «Шахтар», «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Інтер» — «Шахтар».

Фото ФК «Минай»

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter