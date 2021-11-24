«Шахтар» програв «Інтеру» у Молодіжній лізі УЄФА та втратив шанси на вихід до плей-оф: відеоогляд матчу

У середу, 24 листопада, команда «Шахтар» U19 провела поєдинок 5-го туру групового турніру Молодіжної ліги УЄФА. «Гірники» грали на виїзді з однолітками з міланського «Інтера», які перед звітним поєдинком очолювали квартет.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ У МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «ІНТЕР» — «ШАХТАР»

«Інтер» U19 (Мілан, Італія) — «Шахтар» U19 (Донецьк, Україна) — 1:0

«Шахтар»: Пузанков, Капінус, Козик, Фаріна, Булеза, Гулько, Бако (Погорілий, 84), Глущенко, Сігеєв (Плющ, 60), Векленко (Пушкарьов, 60), Гончарук.

Гол: Пескетола (4).

Уже в дебюті зустрічі підопічні Оскара Ратулутри дозволили супернику вийти вперед. Захисники «Шахтаря» не вгледіли за Пескетолою, який прийняв м'яча у штрафному майданчику та пробив точно в кут.

У розпорядженні «Шахтаря» був весь матч, і донеччани намагалися виправити ситуацію. Зокрема, чудовий момент мав Гулько, який замикав навіс із флангу, але після його удару м'яч пролетів поряд зі стійкою — хоча воротар уже не реагував. Після перерви подвоювати рахунок уже могли господарі, але м'яч після удару Кортіновіса головою прийняла на себе поперечина. У підсумку до фінального свистка рахунок так більше і не змінювався.

Становище команд групи D: 1. «Інтер» — 13 очок; 2. «Реал» — 10; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Шериф» — 0.

Таким чином, донецький «Шахтар», маючи 6 очок в активі, втратив усі шанси на вихід до плей-оф турніру. І поєдинок останнього туру, домашній проти «Шерифа», буде грою престижу для юних «гірників».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» U19 під перший сніг перемогло в Києві «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА.

Фото ФК «Шахтар»

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter