Дубль боснійця Джеко «викинув» «Шахтар» із єврокубків: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 24 листопада, донецький «Шахтар» провів на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, зігравши з чемпіоном Італії «Інтером», з яким завершило матч у Києві внічию — 0:0.

Ліга чемпіонів. Група D. 5-й тур

«Інтер» (Мілан, Італія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:0

«Шахтар»: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Педріньо (Бондаренко, 73), Соломон, Тете (Марлос, 80), Фернандо (Мудрик, 81).

Голи: Джеко (61, 67).

Наставник «гірників» Роберто де Дзербі перед матчем випромінював упевненість, що йому відомо, як продовжити боротьбу в єврокубках. Принаймні журналістам італійський фахівець без сорому сказав, що достатньо для цього виграти два матчі, що залишилися у групі.

І треба сказати, що пам'ятаючи про слова тренера, футболісти «Шахтаря», у складі яких не було травмованого лідера центру поля Алана Патріка, не виглядали статистами в Мілані. Хоча господарі й були набагато небезпечнішими в завершальній стадії атак. Супермомент був у Барелли, який пробивав безперешкодно з центру штрафного майданчика після прострілу з лівого флангу, але м'яч пролетів поруч із дев'яткою, Ранокк'я також не зміг поцілити у ворота, а коли Перішич таки пробив повз Трубіна, відправивши м'яча у ворота, то арбітр скасував гол, зафіксувавши офсайд у Дарміана, який віддав пас.

Особливо активним у «неро-адзуррі» був Лаутаро Мартінес. Аргентинець і по воротах сам пробивав, і штрафні заробляв, і до арбітра апелював, вимагаючи пенальті в кількох епізодах. У той же час у «Шахтаря» можна відзначити Фернандо — щоправда, бразильцю не вистачало точності завершального удару, щоб розраховувати на забитий м'яч. І в результаті при зовсім ненудній грі команди пішли на перерву при нулях, що горіли на табло.

Нічийний результат не влаштовував ані «Шахтар», ані «Інтер», тому з поновленням гри суперники з новими силами побігли вперед. Незабаром арбітр вдруге за матч скасував взяття воріт гостей, помітивши поштовх з боку Мартінеса при подачі з лівого флангу, після чого аргентинець пробив повз Трубіна.

Утім, буквально за кілька хвилин Джеко, який пропускав нещодавню гру збірної Боснії та Герцеговини проти України у відборі на ЧС-2022, таки зняв «прокляття», вдало зігравши на підбиранні на лінії штрафного майданчика після того, як удар Дарміана був заблокований. М'яч увійшов у кут воріт «гірників», і рахунок нарешті було відкрито — 1:0.

А потім боснієць і зовсім «поховав» надії підопічних Роберто де Дзербі на позитивний результат, вдало відгукнувшись на навіс Перішича з лівого флангу та зблизька увігнавши головою м'яча у ворота — 2:0.

Забезпечивши собі комфортну перевагу у два м'ячі, «Інтер» у найкращих традиціях італійського футболу спробував «засушити» гру. Щоправда, навіть за такого розвитку «Шахтар» мав моменти, щоб не лише скоротити відставання в рахунку, а й навіть вирівняти становище. Щоправда, в одному епізоді Бондаренку не вистачило точності при ударі з лінії штрафного майданчика, а Додо із забійної позиції після зручного пасу Марлоса «вистрілив» зблизька у стійку.

Лише наприкінці зустрічі підопічні Сімоне Індзагі знову «увімкнулися» та цілком могли доводити різницю в рахунку до великої, але після ударів Сенсі та Дімарко блискучу реакцію демонстрував Трубін, не дозволивши забити третій м'яч у свої ворота. Утім, від цього воротарю «гірників», напевно, легше не стало…

Зрештою, 2:0 — перемога «Інтера», яка залишає «Шахтар» за бортом весняної стадії єврокубків. Матч заключного туру, вдома з «Шерифом», уже не матиме для «гірників» жодного турнірного значення.

Положення команд у групі D: 1. «Інтер» — 10 очок (5 матчів); 2. «Реал» — 9 (4); 3. «Шериф» — 6 (4); 4. «Шахтар» — 1 (5).

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Фото ФК «Шахтар»

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