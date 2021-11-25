Найсильніший хокейний клуб України «викинули» з чемпіонату країни: що сталося

Федерація хокею України (ФХУ) зняла з розіграшу чемпіонату країни два клуби — чинного чемпіона «Донбас», а також «Краматорськ».

Про своє рішення керівний орган хокею в Україні повідомив на своєму офіційному сайті. Причиною став той факт, що клуби у трьох матчах поспіль задіяли гравців, дискваліфікованих ФХУ. У двох перших випадках дисциплінарний комітет федерації карав клуби технічними поразками, а тепер вдався до суворішої міри та виключив команди з розіграшу чемпіонату. Також персональні санкції будуть застосовані до шести хокеїстів «Донбасу» та одного гравця «Краматорська», які ігнорували рішення про дискваліфікацію.

Ця ситуація стала наслідком конфлікту власника «Донбасу» Бориса Колесникова із президентом ФХУ Георгієм Зубком, через який раніше клуб відкликав із національної команди групу своїх хокеїстів перед контрольними матчами з Італією та Угорщиною.

Відомо, що клуби мають намір оскаржити це рішення ФХУ в цивільних судах, а «Донбас» і взагалі погрожує звернутися до Міжнародної федерації хокею у зв'язку з цим конфліктом.

Зазначимо, що «Донбас» як найсильніший клуб країни представляв Україну в розіграші Ліги чемпіонів-2021/2022. Вигравши два матчі та у чотирьох поступившись, донецька команда посіла третє місце та припинила виступ у турнірі після групового етапу. У чемпіонаті України «Донбас» до озвученого конфлікту посідав друге місце, відстаючи від лідируючого «Сокола» на одне очко (й маючи одну гру в запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон із хокею Володимир Шадрін.

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