Біатлон в Естерсунді: де і коли дивитися онлайн гонки стартового етапу Кубка світу

У суботу, 27 листопада, стартує Кубок світу з біатлону сезону-2021/2022. Перший етап пройде у шведському Естерсунді та буде розтягнутий на два тижні.

Серйозні кадрові проблеми має чоловіча збірна України. Так, в Естерсунді не змагатимуться одразу п'ять вітчизняних біатлоністів — через коронавірус поза змагальним процесом опинилися Сергій Семенов, Артем Прима, Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. У всіх спортсменів спостерігалася підвищена температура та легке нездужання. Після одужання четверо з них уже повернулися до повноцінних тренувань, а Семенов вирушив до Києва на додаткове обстеження.

Таким чином, збірну України на першому етапі Кубка світу представлять лідер нашої команди чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, а також двоє біатлоністів із команди Б — Денис Насико та Андрій Доценко.

Жіночу збірну України представлять Віта та Валентина Семеренко, Олена Білосюк (Підгрушна), Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко (Варвинець) та Катерина Бех.

У прямій трансляції перегонів першого етапу Кубка світу в Естерсунді покаже телеканал «UA:Перший». Також ефіри заплановані на каналах Eurosport, «Матч-ТВ» (Росія) та «Білорусь 5».

Кубок світу-2021/2022. Перший етап (Естерсунд, Швеція)

27 листопада (субота)

Індивідуальні перегони (15 км, жінки) 12:45 «UA: Перший», Eurosport 1, «Матч-ТВ», «Білорусь 5»

Індивідуальні перегони (20 км, чоловіки) 16:00 «UA: Перший», Eurosport 1, «Матч-ТВ», «Білорусь 5»

28 листопада (неділя)

Спринт (7,5 км, жінки) 12:00 «UA: Перший», Eurosport 1, «Матч-ТВ», «Білорусь 5»

Спринт (10 км, чоловіки) 14:45 «UA: Перший», Eurosport 1, «Матч-ТВ», «Білорусь 5»

Повністю календар Кубка світу-2021/2022 виглядає так:

1-й етап — Естерсунд, Швеція (27 листопада — 5 грудня)

2-й етап — Хохфільцен, Австрія (10 — 12 грудня)

3-й етап — Аннесі — Ле-Гран-Борнан (16 — 19 грудня)

4-й етап — Оберхоф, Німеччина (6 — 9 січня)

5-й етап — Рупольдинг, Німеччина (12 — 16 січня)

6-й етап — Антхольц-Антерсельва, Італія (20 — 23 січня)

7-й етап — Контіолахті, Фінляндія (3 — 6 березня)

8-й етап — Отепяя, Естонія (10 — 13 березня)

9-й етап — Холменколлен, Норвегія (17 — 20 березня)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мама сестер Семеренко померла від коронавірусу .

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