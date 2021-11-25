У п'ятницю, 26 листопада, стартує друге коло чемпіонату України з футболу.

Відкриється 16-й тур поєдинком у Маріуполі, де місцевий однойменний клуб спробує здобути третю перемогу в сезоні. Щоправда, суперник підопічних Остапа Маркевича «Львів» в останніх турах набрав непоганий хід (дві перемоги та нічия у чотирьох матчах) і явно не має наміру зменшувати темпи, щоб віддалитися від зони вильоту.

Продовжиться тур у суботу, 27 листопада. Закарпатський «Минай», який втратив на останніх секундах домашню перемогу над «Колосом» у перенесеному матчі, прийме в Ужгороді київське «Динамо», яке на засніженому полі програло мюнхенській «Баварії» в Лізі чемпіонів. В Одесі зіграють «Чорноморець» та «Десна», які останнім часом не тішать позитивними результатами своїх уболівальників, а в Полтаві зійдуться «Ворскла» та «Дніпро-1», які з однаковою кількістю очок ділять третій рядок у турнірній таблиці.

У неділю, 28 листопада, донецький «Шахтар» після гостьової поразки від «Інтера» в Лізі чемпіонів та втрати шансів на продовження виступів у єврокубках у весняній частині сезону приїде до Кропивницького, де зіграє з «Інгульцем». У Львові «Рух» прийме харківський «Металіст 1925», а в Ковалівці зіграють «Колос» та рівненський «Верес».

Зрештою, завершиться 16-й тур у понеділок, 29 листопада, між ще одними сусідами по турнірній таблиці — «Олександрія» прийме на своєму полі луганську «Зорю», яка бореться за потрапляння до топ-трійки.

Чемпіонат України. 16-й тур

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» 19:30 «Футбол 1»

27 листопада (субота)

«Минай» — «Динамо» 14:00 «Футбол 1»

«Чорноморець» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Ворскла» 19:30 УНІАН

28 листопада (неділя)

«Інгулець» — «Шахтар» 14:00 «Футбол 1»

«Рух» — «Металіст 1925» 17:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Верес» 19:30 «Футбол 1»

29 листопада (понеділок)

«Олександрія» — «Зоря» 19:30 «Футбол 1»

Становище команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Верес» — 22 (15);

8. «Десна» — 21 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Колос» — 14 (15);

11. «Рух» — 13 (14);

12. «Львів» — 13 (15);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Минай» — 10 (15);

15. «Інгулець» — 10 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (15).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук став спортивним директором «Вереса».

Фото ФК «Динамо»

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