Де дивитися онлайн жеребкування стикових матчів ЧС-2022: суперники для збірної України

У п'ятницю, 26 листопада, у швейцарському Цюриху відбудеться жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 у європейській зоні.

Своїх суперників у заключній стадії відбору на мундіаль дізнаються 12 збірних — десять володарів других місць у відбіркових групах, у тому числі і збірна України, а також дві найкращі команди за підсумками Ліги націй-2020/2021, які не відібралися напряму або не посіли друге місце у кваліфікації.

На підставі рейтингу збірних усі учасники були поділені на два кошики. До «сіяних» потрапили Італія, Португалія, Росія, Шотландія, Швеція та Уельс, серед «несіяних» — Україна, Австрія, Чехія, Північна Македонія, Польща та Туреччина. При цьому УЄФА продовжує розводити команди Росії та України, тож у стикових матчах збірні не зможуть зустрітися між собою.

Згідно з регламентом, учасники утворюють три шляхи, в рамках кожного з яких буде зіграно по два півфінали та фінал. У рамках жеребкування спочатку по парах буде розподілено шість «сіяних» команд, які півфінальні поєдинки (заплановані на 24 березня 2022 року) проведуть на своїх полях, після чого для них дістануть суперників із «несіяного» кошика. Для визначення господаря у фінальних парах (заплановані на 29 березня 2022-го), де зійдуться переможці півфіналів, буде проведене додаткове жеребкування.

У прямій трансляції церемонію жеребкування на території України, починаючи з 18:00, покаже телеканал «Футбол 2». Перед нею о 17:30 в ефір вийде студія, де ведучий та експерти обговорять можливі варіанти для «жовто-синіх».

Футбол. Відбір на ЧС-2022

26 листопада (п'ятниця)

Церемонія жеребкування стикових матчів 18:00 «Футбол 2»

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