Титулований спортсмен загинув, катаючись на сноуборді

В австрійському Тіролі внаслідок трагічного випадку загинув 38-річний словенський сноубордист Марко Грілч.

Титулований спортсмен, котрий став чотириразовим чемпіоном світу серед юніорів, катався на сноуборді, оглядаючи місцевість на закритому схилі. Як повідомляє blick.ch, в один із моментів Марко не втримав рівноваги та впав, ударившись головою об камінь, занесений снігом. За даними австрійської поліції, Грілча, який їздив без захисного шолома, намагалися реанімувати на місці, але постраждалий помер на місці.

Уже на зорі кар'єри словенець заявив про себе на весь голос, ставши чотири рази чемпіоном світу серед юніорів. За час виступів на численних змаганнях найвищими здобутками Марко стали чотири медалі (одна з них – золота) на етапах Кубка світу, а також друге місце за підсумками Кубка світу сезону-2008/2009 у категорії біг-ейр.

У Грілча залишилися дружина та двоє дітей. При цьому наприкінці жовтня пара повідомила, що очікує на поповнення у сімействі. Свою третю дитину Марко вже не побачить...

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Росії загинув лижник, ударившись головою в дерево.

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