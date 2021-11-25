«Зоря» пропустила чотири м'ячі від «Роми» та втратила шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 25 листопада, луганська «Зоря» провела матч 5-го туру групового етапу Ліги конференцій. Підопічні Віктора Скрипника приїхали до Риму в гості до «Роми», якій у Запоріжжі програли з великим рахунком — 0:3.

Ліга конференцій. 5-й тур

«Рома» (Італія) — «Зоря» (Луганськ) — 4:0 (Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75). На 41-й хвилині Верету («Рома») не реалізував пенальті.

«Зоря»: Мацапура, Фаворов, Вернідуб, Імереков, Жуніньо (Снурніцин, 71), Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаєв, Громов (Назаріна, 46), Шахаб (Гладкий, 46).

Виїзний поєдинок у Вічному місті мав визначальне значення для «Зорі». У разі непрограшу луганці зберігали б шанси на продовження боротьби в турнірі. Втім, усі крапки над «i» у цьому матчі було розставлено вже у першому таймі.

Хоча починався поєдинок не так плачевно для гостей. На небезпечний неточний удар Абрахама луганці відповіли «пострілом» Цвека, на який у блискучому стрибку зреагував воротар. Але на 15-й хвилині рахунок було відкрито, і зробили це римляни. Ель-Шаараві втік лівим флангом у контратаку, видав блискучий простріл зовнішньою стороною стопи, і Перес безперешкодно розстріляв Мацапуру з району 11-метрової позначки — 1:0.

Забитий м'яч лише розбурхав підопічних Жозе Моуріньо, які продовжували шукати моменти для того, щоб забити. І на 33-й хвилині їм це вдалося, коли чергова блискавична контратака «вовків» завершилася пасом на Дзаньоло, який із меж штрафного майданчика пробив під воротарем — 2:0.

Перед перервою господарі отримали можливість довести свою перевагу до великої, коли Кабаєв у межах свого штрафного майданчика заплів ноги Пересу, але Верету з 11-метрової позначки не зміг переграти Мацапуру. Втім, наш воротар ненадовго відклав чергове взяття своїх воріт — одразу після перерви Абрахам після зручного пасу від Дзаньоло закотив м'яча в порожні ворота — 3:0.

Напевно, найприкріше для українських уболівальників, що навіть у такій ситуації, безнадійно програючи по ходу матчу, «Зоря» не виявила сміливості, аби спробувати хоча б забити гол престижу. «Рома» ж, навпаки, перед власними вболівальниками не зупинялася й цілком заслужено забила ще. Причому гол вийшов ефектним — після того, як удар Мхітаряна був заблокований, м'яч прилетів на лінію воротарської, де Абрахам ударом через себе оформив «дубль» у матчі — 4:0.

Таким чином, «Зоря» зазнала нищівної поразки та втратила шанси на продовження боротьби в Лізі конференцій. Матч заключного туру, домашній із «Буде-Глімтом» (в іншому поєдинку ЦСКА прийме «Рому»), не матиме для луганців турнірного значення.

Становище команд групи С: 1. «Буде-Глімт» — 11 очок; 2. «Рома» — 10; 3. «Зоря» — 6; 4. ЦСКА — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в засніженому Києві не врятувало гру з «Баварією», а «Інтер» завдяки «дублю» Джеко «викинув» з єврокубків «Шахтар».

Фото uefa.com

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