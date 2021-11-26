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Спорт

Знаменитий футболіст «Манчестер Юнайтед» дізнався стать майбутньої дитини за допомогою м'яча

9:07 26 листопада 2021
Донні ван де Бек та Естель Бергкамп

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» та збірної Нідерландів 24-річний Донні ван де Бек, який зустрічається з донькою легендарного футболіста Денніса Бергкампа, незабаром стане батьком. Причому стать майбутньої дитини він дізнався незвичайним чином.

Наречена Донні — Естель — підготувала коханому м'ячик із фарбою всередині, який позначає стать дитини. Донні ударом ноги розбив кульку, після чого розсіялася рожева фарба, — у пари найближчим часом народиться дівчинка. Знімки майбутні батьки опублікували у Instagram.

За іронією долі, Денніс Бергкамп, як з'ясувалося, звернув увагу на неабиякі здібності 10-річного де Бека, коли тренував його в дитячій команді «Аякса». І ось тепер талант, за якого «МЮ» торік заплатив 39 млн євро, може стати зятем легенди «Аякса», «Арсенала» та «Інтера».

Денніс Бергкамп і маленький Донні ван де Бек

Естель зі знаменитим батьком після тріумфу «Арсенала» у чемпіонаті Англії

Естель з батьками

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Антуан Грізманн втретє став батьком — всі його діти народилися 8 квітня.

Фото Instagram

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