Знаменитий футболіст «Манчестер Юнайтед» дізнався стать майбутньої дитини за допомогою м'яча
Півзахисник «Манчестер Юнайтед» та збірної Нідерландів 24-річний Донні ван де Бек, який зустрічається з донькою легендарного футболіста Денніса Бергкампа, незабаром стане батьком. Причому стать майбутньої дитини він дізнався незвичайним чином.
Наречена Донні — Естель — підготувала коханому м'ячик із фарбою всередині, який позначає стать дитини. Донні ударом ноги розбив кульку, після чого розсіялася рожева фарба, — у пари найближчим часом народиться дівчинка. Знімки майбутні батьки опублікували у Instagram.
За іронією долі, Денніс Бергкамп, як з'ясувалося, звернув увагу на неабиякі здібності 10-річного де Бека, коли тренував його в дитячій команді «Аякса». І ось тепер талант, за якого «МЮ» торік заплатив 39 млн євро, може стати зятем легенди «Аякса», «Арсенала» та «Інтера».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Антуан Грізманн втретє став батьком — всі його діти народилися 8 квітня.
Фото Instagram135
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