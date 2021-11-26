У ніч на неділю, 28 листопада, на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбудеться боксерський поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі американцем Теофімо Лопесом (16 перемог, 12 з них — нокаутом), який переміг минулого року Василя Ломаченка, та обов'язковим претендентом по лінії IBF австралійцем Джорджем Камбососом (19 перемог, 10 із них — нокаутом).

Поєдинок переносили шість (!) разів (за цей час Лопес уже встиг перехворіти коронавірусом). 24-річний американець гондурасського походження вийде на ринг вперше з 17 жовтня минулого року, коли переміг рішенням суддів українця, та проведе захист титулів IBF, WBC, WBA Super і WBO. Майже стільки ж не боксував 28-річний австралієць із грецьким корінням Камбосос на прізвисько Лютий, який 31 жовтня 2020-го на «Уемблі Арені» у Лондоні переміг роздільним рішенням суддів британця Лі Селбі, ставши обов'язковим претендентом на титул.

Напередодні Лопес і Камбосос провели фінальну дуель поглядів, зустрівшись віч-на-віч на прес-конференції.

«Мені навіть трохи шкода Камбососа, — заявив батько американського боксера Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. — У нього навіть шансу ніякого немає, тому що він і не панчер зовсім. Якщо Теофімо не зупинить цього хлопця за три раунди, то я відмовлюсь його тренувати.

Цей Камбосос — він же він під зав'язку забитий ла#ном. Хайпує у спробі показати, що він є тим, ким насправді йому ніколи не бути. У цьому ла#ні все не просто так.

Тут є різні рівні. Він ніколи не бився з бійцями рівня Річарда Коммі та Василя Ломаченка".

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають перевагу Лопесу, який, до речі, погодився на матч-реванш із Ломаченком, але за однієї умови. Наприклад, контора William Hill ставки на виграш американця приймає з коефіцієнтом 1,10, на нічию — 26,00, на перемогу австралійця — 6,50.

У прямій трансляції бій Лопес — Камбосос покаже (не раніше, ніж о 5:00) відеосервіс MEGOGO.

Бокс. Легка вага. Бій за титули IBF, WBC, WBA Super та WBO

28 листопада (неділя)

Теофімо Лопес — Джордж Камбосос 5:00 MEGOGO

Зазначимо, що призовий фонд поєдинку буде розподілено у відсотковому відношенні 65/35 на користь чемпіона — 3,2 млн доларів проти 1,5 млн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко проведе 11 грудня у Нью-Йорку бій проти суперника з Гани Річарда Коммі.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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