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Спорт

Один із босів Олімпіади в Ріо засуджений до 30 років в'язниці

11:27 26 листопада 2021
Карлос Нузман

Колишній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Нузман, який очолював організацію понад два десятиліття, засуджений до 30 років і 11 місяців в'язниці за корупцію і купівлю голосів членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для проведення в Ріо-де-Жанейро Олімпійських ігор 2016, повідомляє Аssociated Press .

Щоправда, 79-річний чиновник не вирушить до в'язниці, доки не буде розглянуто його апеляцію.

Нузмана, який очолював оргкомітет Ігор-2016, звинувачено також у ухиленні від податків, організації кримінального угруповання та відмиванні грошей.

Тюремні терміни також отримали колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрал, бізнесмен Артур Суареш та операційний гендиректор оргкомітету Ріо-2016 Леонардо Грайнер.

Повідомляється, що розслідування у Бразилії розпочалося у 2017 році після того, як французька газета Le Monde виявила, що членів МОК було підкуплено за три дні до сесії 2009 року у Копенгагені. Саме у столиці Данії Ріо було обрано місцем проведення Ігор, тоді бразильці випередили заявки Чикаго, Токіо та Мадрида.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голова оргкомітету Олімпіади-2020 втратив посаду через сексизм .

Фото Twitter Rio 2016

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