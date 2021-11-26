Вихованець «Барселони» знову забив у єврокубках ударом зі своєї половини поля: відео голу-шедевра

На 90-й хвилині матчу Ліги конференцій «Карабах» (Азербайджан) — «Омонія» (Кіпр), що відбувся напередодні, був забитий неймовірний гол. Його автором став 36-річний півзахисник гостей Жорді Гомес (до речі, вихованець «Барселони»), який врятував свою команду від поразки (2:2) шикарним ударом зі своєї половини поля.

В одному з епізодів (на той момент острів'яни вже грали в меншості) гравець «Омонії» відібрав м'яч у суперника, віддав пас на Гомеса, а той «зарядив» з 55 метрів, так вже збіглося, ставши автором, ювілейного, 200-го, голу команди з Нікосії у єврокубках.

Все б нічого, але минулого сезону Жорді Гомес також відзначився голом зі своєї половини поля у міжнародному матчі. Тоді він вразив ворота голандського ПСВ «Ейндховен» у Лізі Європи.

Зазначимо, що до переїзду на Кіпр Жорді Гомес грав на батьківщині за «Еспаньол», після чого захищав кольори британських «Суонсі», «Уігана», «Сандерланда» та «Блекберна» (володар Кубка Англії-2012/2013 у складі «Уігана»). Також у кар'єрі футболіста значаться виступи за іспанський «Райо Вальєкано» та болгарський «Левськи».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у поєдинку Ліги конференцій програла з розгромним рахунком «Ромі».

Фото Twitter ФК «Омонія»

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