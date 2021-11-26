Жеребкування плей-оф ЧС-2022: Україна дізналася суперника

У п'ятницю, 26 листопада, у штаб-квартирі ФІФА Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу, за підсумками якого свого суперника у півфіналі та потенційних опонентів у фіналі дізналася збірна України, яка фінішувала у відбірковій групі на другому місці («жовто-синіх» та Росію розводили у різні пари одразу).

Проводити жеребкування допомагали знамениті в недалекому минулому футболісти Тьягу Мендеш, Лотар Маттеус та Крістіан Карамбе. Команда Олександра Петракова, який позбувся придатку «в. о.», 24 чи 25 березня 2022-го зіграє у півфіналі (шлях А) на полі Щотландії, а у разі успіху 28 чи 29 березня оскаржить путівку до фінального турніру з переможцем пари Уельс — Австрія («жовто-синім» знову випала гостьова дуель).

Крім того, на шляху В змагатимуться Росія — Польща та Швеція — Чехія, на шляху С — Італія — Північна Македонія та Туреччина — Португалія.

Нагадаємо, що 10 переможців відбірних груп (Німеччина, Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди) здобули прямі путівки на ЧС-2022, ще три перепустки на чемпіонат світу, який пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року, дістануться переможцям плей-оф. Жеребкування фінального турніру намічено на квітень 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у відборі на Євро-2023 перемогла команду Сербії.

Фото uefa.com

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