Збірна України з баскетболу прикро програла стартовий матч кваліфікації ЧС-2023

У п'ятницю, 26 листопада, чоловіча збірна України з баскетболу, яка дізналася суперників на Євробаскеті-2022, провела стартовий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2023 року, зустрівшись у Тбілісі з командою Грузії.

Грузія — Україна — 88:83 (28:24; 17:22; 19:20; 24:17)

Україна: Близнюк (18 очок), Петров (16), Рендл (15), Павлов (10), Сидоров (9), Пустовий (5), Лукашов (5), Липовий (3), Войналович (2).

На ранковому тренуванні вже в день поєдинку Україна втратила через травму одного з лідерів команди — форварда турецького «Бююкчекмедже» Володимира Геруна, і в заявці нашої команди на гру опинилося лише 11 баскетболістів.

Стартову чверть впевненіше провели господарі майданчика, які зусиллями натуралізованого американця Таддуса Макфаддена з іспанської «Мурсії» (15 очок за 10 хвилин!) та компанії пішли на першу паузу з перевагою у чотири очки — 28:24.

До великої перерви наші не лише ліквідували відставання, а й здобули психологічну перевагу перед другою половиною гри — 46:45 (у ході другої чверті перевага «жовто-синіх» досягала семи очок).

За підсумками третьої чверті розклад сил на майданчику практично не змінився — 66:64 на користь України. На жаль, у вирішальній 10-хвилинці наші не змогли впоратися з нервами і в підсумку поступилися Грузії — 83:88.

Зазначимо, що найрезультативнішим гравцем збірної України став форвард «Будівельника» Богдан Близнюк (18 балів), а у грузинів найбільше очок набрав Макфадден (27).

Нагадаємо, що на першому етапі відбору підопічні латвійського фахівця Айнарса Багатскіса, окрім грузинів, зіграють у групі також зі збірними Іспанії та Північної Македонії (балканці та піренейці розпочнуть свій поєдинок у Скоп'є о 20:30). Саме з македонцями «жовто-сині» змагатимуться у Палаці спорту у Києві 29 листопада.

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні із групи. У разі успішного подолання першого раунду на другому етапі наші баскетболісти з усіма набраними очками об'єднуються з трійкою найкращих команд групи Н (там грають Італія, Росія, Ісландія та Нідерланди). За результатами другого кола кваліфікації три найкращі збірні з групи стануть володарями ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України з баскетболу сенсаційно розгромила призера Олімпіади в Токіо команду Франції.

Фото fiba. basketball

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