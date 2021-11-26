Відомий український футболіст та тренер загинув у страшній ДТП: відео з місця аварії

Колишній головний тренер львівського «Руха» та івано-франківського «Прикарпаття» 47-річний Руслан Мостовий загинув у ДТП, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Як інформує «Вголос», трагедія сталася на автодорозі Київ — Чоп в Стрийському районі Львівської області. Футбольний фахівець, який перебував за кермом автомобіля «Шкода Октавія», не впорався з керуванням і врізався у відбійник, який буквально прошив салон авто. Шансів вижити у водія не було.

За роки кар'єри гравця Руслан Мостовий виступав за «Львів», «Прикарпаття», «Поділля», «Волинь», «Закарпаття», а також за російські «Спартак» (Нальчик) та «Томь». На тренерській ниві фахівець вивів львівський «Рух» із другої до першої ліги, а у 2021−2021 роках очолював івано-франківське «Прикарпаття».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в автомобільній аварії загинув український футбольний тренер Віктор Ряшко.

Фото ФК «Верес» та Національної поліції України

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