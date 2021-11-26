Команда Маркевича зі скандалом програла сьомий поспіль поєдинок на своєму полі: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 26 листопада, стартувала програма 16-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 16-й тур

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» — 0:1 (Довгий, 61).

В очній дуелі на стадіоні імені Володимира Бойка в Маріуполі зійшлися аутсайдер прем'єр-ліги та «Львів», який також перебував у нижній частині турнірної таблиці. Долю зустрічі вирішив точний удар головою на 61-й хвилині найкращого бомбардира «Львова» Довгого.

«Маріуполь» продовжив свою жахливу програшну серію в УПЛ до семи (!) поєдинків, а ось підопічні білоруського фахівця Юрія Дулуба не капітулують у гостях уже у чотирьох матчах поспіль (три перемоги та нічия).

Перший тайм поєдинку завершився скандалом. Під час атаки господарів поля рефері Олександр Дердо дав свисток про закінчення першої 45-хвилинки за… секунду до голу маріупольця Мампассі. Обурення представників тренерського штабу «Маріуполя» таким рішенням було настільки велике, що Остап Маркевич, Ігор Шуховцев та Сергій Атласюк на шляху до роздягальні отримали від рефері жовті картки.

Становище команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Верес» — 22 (15);

8. «Десна» — 21 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Львів» — 16 (16);

11. «Колос» — 14 (15);

12. «Рух» — 13 (14);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Минай» — 10 (15);

15. «Інгулець» — 10 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших поєдинках 16-го туру УПЛ зіграють: «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Десна», «Дніпро-1» — «Ворскла» (27 листопада), «Інгулець» — «Шахтар», «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Минай» у перенесеному матчі УПЛ на 96-й хвилині втратив перемогу над «Колосом».

Фото ФК «Маріуполь»

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