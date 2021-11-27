Помер знаменитий тренер «Зорі», який зробив команду чемпіоном Радянського Союзу

У Санкт-Петербурзі у віці 95 років від серцевого нападу помер знаменитий футбольний тренер Герман Зонін, який в 1972-му привів луганську «Зорю» (тоді ще ворошиловградську) до завоювання золотих медалей чемпіонату Радянського Союзу. Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.

Окрім української команди, спеціаліст на тренерському шляху працював також зі збірними Бірми та СРСР, ленінградським «Зенітом», ростовським СКА та тбіліським «Динамо».

Причому з грузинської команди фахівець пішов через… травму, яку отримав на тренуванні. В один із моментів гравець «Динамо» Малхаз Арзіані робив сильну діагональну передачу. М'яч влучив у землю, отримав додаткове прискорення та влучив у голову тренеру, який не бачив м'яча. Внаслідок удару у Зоніна лопнула барабанна перетинка, було пошкоджено очне дно, і його «швидкою» відвезли з бази. Більше в команді він не з'являвся, вважаючи, що це вже знак йти на відпочинок.

Герман Зонін та знаменитий радянський телекоментатор Володимир Перетурін

Нагадаємо, що лише три українські клуби перемагали у союзних першостях — київське «Динамо» (13 разів), «Дніпро» (двічі) та «Зоря», якою керував Герман Зонін (один раз).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст і тренер Руслан Мостовий загинув в автомобільній аварії.

Фото РБК

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