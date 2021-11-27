«З Україною в серці»: знаменитий тенісист Сергій Стаховський зробив важливу заяву

Друга ракетка України, 35-річний тенісист Сергій Стаховський, який став кумами із Сергієм Ребровим, оголосив про завершення кар'єри в національній команді, у складі якої у ці дні він виступає у матчі Кубка Девіса в Норвегії.

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«Сьогодні потенційно мій останній матч за збірну України з тенісу, — написав Сергій Стаховський на своїй сторінці в Instagram (на жаль, після першого ігрового дня «жовто-сині» програють норвежцям — 0:2). — Дивлюся з оптимізмом та впевненістю. З 2006 року я мав честь захищати синьо-жовтий прапор. Провів 77 матчів.

Для мене було, є і завжди буде найвищою нагородою — стояти на корті, коли звучить гімн України! Емоції, які я здобув від перемог, просто фантастичні! Поразки — були безсонними ночами та розчаруванням. Я дуже радий, що цього дня поряд зі мною моя кохана, яка підтримує мене останні 10 років, чекає вдома та виховує трьох наших діток. Дякую, Анфісо Стаховська.

На жаль, мої батьки так і не змогли прилетіти через карантинні обмеження.

Але я дякую їм найбільше на світі, за те, що вони дали мені шанс займатися тенісом, за їхню любов і турботу, за те, що зробили мене людиною, яка втілила і продовжує втілювати свої мрії.

Дуже вдячний усім уболівальникам, які підтримували та підтримують мене, бо без вас усе це не мало б жодного сенсу. Спасибі всім. З Україною у серці".

Нагадаємо, що Сергій Стаховський, який свого часу входив до чільної 50-ки світового рейтингу, виграв за кар'єру вісім турнірів ATP. У складі збірної України тенісист, який обурився забороною УЄФА на слоган «Героям слава», дебютував у 2006 році та провів 77 матчів у одиночному та парному розрядах, у яких здобув 47 перемог. Він — рекордсмен збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю виграшів у одиночних матчах (32) та кількістю перемог у парних поєдинках (15). Також українець, який заробив за кар'єру понад 5,4 млн доларів «брудними», виступав за збірну рекордну кількість років (15) та взяв участь у найбільшій кількості протистоянь (32).

Сергій Стаховський з дружиною та старшими дітьми

З кумами Ребровими

З Роджером Федерером

З Олександром Усиком

З Новаком Джоковичем

За роки кар'єри Сергій Стаховський виграв вісім турнірів ATP

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий український тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри.

Фото Instagram

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