Де дивитися онлайн «Золотий м'яч"-2021: розклад трансляцій церемонії у Парижі

У понеділок, 29 листопада, у паризькому театрі «Шатле» відбудеться церемонія вручення «Золотого м'яча», що традиційно присуджується авторитетним виданням France Football найкращому футболістові світу, який виступає в Європі. Ведучими вечора стануть відома французька телеведуча Сенді Ерібер та ексзірка «Челсі» і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба (на фото).

Нагадаємо, раніше було оприлюднено імена 30 претендентів на престижну нагороду, а переможця визначають шляхом голосування 180 журналістів з усього світу.

Окрім головного призу футбольної Європи, France Football також вручить жіночий «Золотий м'яч», нагороду найкращому молодому гравцю до 21 року — Kopa Trophy та приз найкращому воротареві імені Лева Яшина — Yachine Trophy.

У прямій трансляції церемонію вручення «Золотого м'яча» покаже о 21:30 телеканал «Футбол 2″. Крім того, експерти програми Ballon d'Or. Студія», починаючи з 20:30, обговорять майбутню подію та назвуть своїх фаворитів. Також прямий ефір зі столиці Франції заплановано на каналі «Матч!» (Росія).

«Золотий м'яч"-2021. Церемонія у Парижі

29 листопада (понеділок)

Церемонія вручення «Золотого м'яча» 21:30 «Футбол 2», «Матч!»

Нагадаємо, що минулого року «Золотий м'яч» не вручався через пандемію коронавірусу, а 2019-го нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який виграв її в рекордне ушосте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мережу просочилися «підсумки» голосування за «Золотий м'яч"-2021, які бос France Football назвав повною нісенітницею.

Фото Twitter Ballon d'Or

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