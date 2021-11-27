Тайсон Ф'юрі дав страшний прогноз на бій брата з ютубером-мільйонером

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який нокаутував у жовтні американця Деонтея Уайлдера, дав страшний прогноз на майбутній бій свого зведеного брата Томмі Ф'юрі (7 перемог, 4 з них — нокаутом) проти ютубера-мільйонера Джейка Пола (4 перемоги, 3 з них — нокаутом).

Ф'юрі-старший упевнений, що на американця після поєдинку 18 грудня в Тампі (США) чекатиме бригада швидкої допомоги, щоб відкачати від нокауту.

«Думаю, Томмі покладе Джейка в „холодний“ нокаут. З киснем від медиків, щоб повернути свідомість, і всім іншим, — сказав Тайсон Ф'юрі в коментарі talksport.com. — Буде „великий ср*ний нокаут“, як Томмі це називає. Не „вау, він упав“, а справжній нокаут, коли людина непритомна. Одна річ — грати в боксера, а інша — задиратися до короля вибухових нокаутів. Отут ти й втрапив у халепу. А якщо ти не звик пропускати, то можеш зазнати серйозних пошкоджень».

Джейк Пол і Томмі Ф'юрі

Нагадаємо, що у квітні 24-річний відеоблогер, зірка YouTube Джейк Пол переміг технічним нокаутом 36-річного багаторазового чемпіона One FC та Bellator Бена Аскрена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стало відомо ім'я наступного суперника Тайсона Ф'юрі.

Фото Instagram

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