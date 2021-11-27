У суботу, 27 листопада, поєдинком в Ужгороді між одним із аутсайдерів та лідером УПЛ продовжилася програма 16-го туру чемпіонату країни з футболу.

Чемпіонат України. 16-й тур

27 листопада (субота)

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 12, з пенальті, Шапаренко, 90+6).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарний, Шабанов, Кендзьора (Караваєв, 77), Сидорчук, Циганков (Антюх, 90+3), Вербич (де Пена, 61), Буяльський, Шапаренко, Гармаш (Шкурін, 77).

Команда Мірчі Луческу, яка вилетіла після поразки від «Баварії» з єврокубків, прибула на гру до Ужгорода, маючи в активі серію з трьох перемог над «Минаєм» у прем'єр-лізі із загальним рахунком 9:0. При цьому динамівці, напевно, пам'ятали, що закарпатці цього сезону в рідних стінах уже поставили підніжку «Шахтарю», позбавивши в поєдинку з трьома червоними картками команду де Дзербі перемоги (1:1).

У матчі з підопічними Ігоря Леонова (до речі, ексгравця «Шахтаря»), який відвідав легендарний володар «Золотого м'яча» Ігор Бєланов, динамівці мали додатковий стимул. У день гри своє 28-річчя відзначає словенський легіонер команди Беньямін Вербіч, який вийшов на поле у стартовому складі.

Незважаючи на повну ігрову перевагу, підопічні Луческу до перерви змогли забити лише один м'яч. На 12-й хвилині після фолу у штрафному майданчику «Миіная» на Буяльському рефері призначив у ворота господарів пенальті, і Циганков із «точки» забив свій 10-й м'яч у сезоні.

Після перерви наставник «Миная» кинув у бій досвідченого Селезньова, і закарпатці заграли активніше. У двох епізодах, коли Ахмедзаде пробив поряд зі штангою (після рикошету від ноги Шабанова), а Селезньов «вистрілив» головою у штангу, динамівцям відверто пощастило. Як і в епізоді, коли арбітр дивився VAR на предмет призначення у ворота гостей пенальті, але цілком справедливо побачив насамперед… гру рукою закарпатцем Матичем.

У результаті «Динамо» не лише встояло, а й зусиллями Шапаренка на 90+6-й хвилині подвоїло перевагу в рахунку, знову відірвавшись від «Шахтаря» на три очки. Але дзвіночок пролунав дуже дзвінкий. Схоже, «мертві» ноги футболістів у грі з «Ворсклою» (1:2) після «Барселони» уроком для Луческу (після «Баварії») не стали.

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» — 0:1 (Довгий, 61).

Положення команд:

1. «Динамо» — 41 очко (16 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Верес» — 22 (15);

8. «Десна» — 21 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Львів» — 16 (16);

11. «Колос» — 14 (15);

12. «Рух» — 13 (14);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших поєдинках 16-го туру УПЛ зіграють: «Чорноморець» — «Десна», «Дніпро-1» — «Ворскла» (27 листопада), «Інгулець» — «Шахтар», «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Олег Гусєв вдруге став холостяком.

Фото ФК «Минай»

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