Футбольний воротар потрапив до Книги рекордів Гіннеса з незвичайним досягненням: вражаюче відео
Резервний воротар «Боавішти» 29-річний Аліреза Бейранванд, який цього сезону зіграв у чемпіонаті Португалії лише п'ять матчів, несподівано навіть для самого себе потрапив до… Книги рекордів Гіннеса.
Виявилося, що ще в 2016 році голкіпер збірної Ірану у відбірному поєдинку ЧС-2018 проти Південної Кореї, намагаючись швидко почати атаку, рукою жбурнув м'яч на… 60 з гаком метрів і вивів партнера по команді віч-на-віч з воротарем суперника (у тому поєдинку іранці перемогли — 1:0). Лише через п'ять років незвичайне досягнення Бейранванда було визнано «найдовшим кидком м'яча в офіційному футбольному матчі» та внесено до Книги рекордів Гіннеса. Вражає…
https://t.co/6xFtINmY5C #BoavistaFC #AlirezaBiranvand #GuinnessWorldRecords pic.twitter.com/64qyUCEN8W— Boavista FC (@boavistaoficial) November 25, 2021
Лише цього тижня «подвиг» голкіпера, який зіграв за збірну Ірану 49 матчів, було підтверджено офіційно, про що його клуб «Боавішта» повідомив у соціальних мережах.
«Найдовший кидок у грі — 61,26 м, його зробив Аліреза Бейранванд, який 11 жовтня 2016 року грав у відбірному матчі чемпіонату світу з футболу між Іраном та Південною Кореєю на стадіоні „Араді“ у Тегерані», — йдеться у повідомленні португальського клубу у Twitter.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України.
Фото ФК «Боавішта»270
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter