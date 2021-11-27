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Спорт

Футбольний воротар потрапив до Книги рекордів Гіннеса з незвичайним досягненням: вражаюче відео

19:07 27 листопада 2021
Аліреза Бейранванд

Резервний воротар «Боавішти» 29-річний Аліреза Бейранванд, який цього сезону зіграв у чемпіонаті Португалії лише п'ять матчів, несподівано навіть для самого себе потрапив до… Книги рекордів Гіннеса.

Виявилося, що ще в 2016 році голкіпер збірної Ірану у відбірному поєдинку ЧС-2018 проти Південної Кореї, намагаючись швидко почати атаку, рукою жбурнув м'яч на… 60 з гаком метрів і вивів партнера по команді віч-на-віч з воротарем суперника (у тому поєдинку іранці перемогли — 1:0). Лише через п'ять років незвичайне досягнення Бейранванда було визнано «найдовшим кидком м'яча в офіційному футбольному матчі» та внесено до Книги рекордів Гіннеса. Вражає…

Лише цього тижня «подвиг» голкіпера, який зіграв за збірну Ірану 49 матчів, було підтверджено офіційно, про що його клуб «Боавішта» повідомив у соціальних мережах.

«Найдовший кидок у грі — 61,26 м, його зробив Аліреза Бейранванд, який 11 жовтня 2016 року грав у відбірному матчі чемпіонату світу з футболу між Іраном та Південною Кореєю на стадіоні „Араді“ у Тегерані», — йдеться у повідомленні португальського клубу у Twitter.

Футболісти "Боавішти" привітали свого воротаря з неймовірним досягненням усією командою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України.

Фото ФК «Боавішта»

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