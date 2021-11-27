«Дніпро-1» з голом на 9-й секунді розгромив «Ворсклу»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 27 листопада, поєдинками в Ужгороді, Одесі та Дніпрі продовжилася програма 16-го туру чемпіонату країни з футболу.

Чемпіонат України. 16-й тур

27 листопада (субота)

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 5:1 (Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 — Кравчук, 84). На 50-й хвилині Довбик («Дніпро-1») не реалізував пенальті.

Принциповий поєдинок претендентів на «бронзу» на «Дніпро Арені» розпочався для команди Юрія Максимова з холодного душу. Вже на 9-й секунді (!) зустрічі Гоцуляк переграв у ближньому бою голкіпера Різника, забивши найшвидший гол сезону, — 1:0 (рекорд чемпіонатів України належить ексфорварду «Олександрії» Роману Яремчуку, який у 2016 році вразив ворота… «Ворскли» на 8-й секунді гри). До перерви підопічні Ігора Йовічевіча ще цілих 10 разів «стріляли» по володіннях гостей, але безуспішно.

Прорвало «Дніпро-1» на початку другої 45-хвилинки. Хоча почався тайм з 11-метрового удару, який не реалізував форвард господарів Довбик (голкіпер «Ворскли» Різник відбив чотири з чотирьох пенальті в сезоні!) Втім, найкращий бомбардир УПЛ після свого промаху лише по-доброму завівся, оформивши з 52-ї до 54-ї хвилини «дубль». А далі вболівальники стали свідками відвертого «побиття» полтавців. Пихальонок та Гуцуляк довели рахунок до непристойного — 5:0. М'яч у відповідь Кравчука вже мало на що впливав. Схоже, перемога над «Динамо» (2:1) та розгром «Маріуполя» (5:1) зіграли з командою Юрія Максимова злий жарт.

До речі, якщо «Дніпро-1» повторив свою найбільшу перемогу в елітному дивізіоні (раніше були розгроми «Львова» — 5:1 та «Миная» — 4:0), то «Ворскла» до власного антирекорду не дотягнула. У 2002 році полтавці були декласовані «Динамо» — 8:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Десна» (Чернігів) — 0:1 (Тотовицький, 28).

Одесити, які зазнали минулого туру розгромної поразки від «Динамо» (1:6), робили все можливе, щоб реабілітуватися перед своїми вболівальниками і здобути першу в сезоні перемогу на домашній арені. Але всі їхні карти сплутали дике невезіння та один із лідерів «Десни» Тотовицький, точний удар якого після подачі кутового приніс гостям три очки і дозволив піднятися в турнірній таблиці на шосте місце.

До слова, раніше в Одесі «Десна» в УПЛ не лише ніколи не набирала очок, але й не забивала.

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 12, з пенальті, Шапаренко, 90+6).

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» — 0:1 (Довгий, 61).

Положення команд:

1. «Динамо» — 41 очко (16 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (15);

8. «Верес» — 22 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Львів» — 16 (16);

11. «Колос» — 14 (15);

12. «Рух» — 13 (14);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших поєдинках 16-го туру УПЛ зіграють: «Інгулець» — «Шахтар», «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст та тренер Руслан Мостовий загинув у страшній ДТП .

Фото ФК «Дніпро-1»

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