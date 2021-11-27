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Спорт

Зірка «Арсенала» приголомшив хибою з двох метрів у матчі англійської прем'єр-ліги: відео конфузу

22:03 27 листопада 2021
П&#39;єр-Емерік Обамеянг

Знаменитий нападник лондонського «Арсенала» П'єр-Емерік Обамеянг, який розбив автомобіль за 350 тисяч доларів, ледве не став головним антигероєм поєдинку чемпіонату Англії з футболу проти «Ньюкасла», що відбувся в суботу, 27 листопада.

На 41-й хвилині зустрічі на арені «Емірейтс» найкращий бомбардир в історії збірної Габону, за якого три роки тому «каноніри» заплатили майже 64 млн євро, втратив розкішний шанс вивести свою команду вперед. Після удару гравця «Арсенала» словацький голкіпер гостей Дубравка здійснив сейв, проте м'яч відлетів прямо до Обамеянга. Капітану господарів заважав лише захисник, а воротар «Ньюкасла» вже безпорадно лежав на газоні. Але зоряний форвард примудрився пробити у штангу та ще із зовнішнього боку.

Ще добре для господарів, що підопічні Мікеля Артети зусиллями Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі забили у другому таймі «Ньюкаслу» два м'ячі (2:0) та врятували Обамеянга від ганьби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в українській другій лізі футболіст дико не влучив у порожні ворота з двох метрів.

Фото Twitter ФК «Арсенал»

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