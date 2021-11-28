Кривдник Ломаченка зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чотири чемпіонські пояси: відео нокдауна

У ніч на неділю, 28 листопада, у Нью-Йорку на ринзі легендарної арени Madison Aquare Garden пройшов бій між досі непереможними боксерами — володарем чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO, WBC Franchise американцем Теофімо Лопесом та австралійським претендентом Джорджем Камбососом-молодшим.

Після сенсаційної перемоги над Василем Ломаченком американець у всіх своїх інтерв'ю не втомлювався твердити, що йому немає рівних та некомфортно у легкій вазі, що він готовий підніматися категорією вище, де й чекатиме на нашого співвітчизника. Підтакував своєму сину й Лопес-старший, запевняючи весь світ у геніальності Теофімо.

Ось тільки зі стартом поєдинку Камбосос, який зі своїх 19 попередніх перемог лише 10 завершив достроково, пішов в атаку та наприкінці першого раунду добряче поцілив у Лопеса, відправивши американця на настил рингу та змусивши рефері відраховувати нокдаун.

Загалом рівний бій, хіба що з невеликою перевагою австралійця, з обопільним обміном ударів продовжувався аж до фінальних раундів. Коли Лопес зрозумів, що все складається не на його користь, спробував збільшити темп, завдав супернику розсічення, але Джордж витримав тиск та довів поєдинок до підрахунку голосів.

А там думки суддів розділилися. Двоє віддали перемогу Камбососу (115:111, 115:112), один опинився на боці Лопеса (115:114) — і чотири чемпіонські пояси сенсаційно перекочували до австралійця.

«Я вірив у свої сили та постояв за себе. Я не король, я імператор. Це був дуже тривалий тренувальний табір. Із кожним днем я ставав усе кращим і кращим. Сьогодні був мій вечір. І це буде мій вечір ще дуже довго. Я — імператор. Я повернувся у бій як воїн. Я є найвеличнішим австралійським боксером в історії. Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон», — зазначив Камбосос (20 перемог, 10 з них — нокаутом) одразу після бою.

Лопес не став прислухатися до слів свого суперника і, незважаючи на поразку, продовжив переконувати всіх у своїй величі. «Камбосос — хороший боєць, але я сьогодні переміг. Усі це знають. Рефері не підняв мою руку, але сьогодні я переміг. Мені начхати, що всі кажуть. Я сьогодні переміг. Зрештою, я тут і зробив свою роботу. Я хочу подякувати Богу і всім, хто сьогодні сюди прийшов. Я не жалюгідний невдаха. Я однаково сприймаю свої перемоги та поразки. Я справжній чемпіон. Я вийшов сюди і зробив те, що я мав зробити. Я вийшов і виклався на максимумі. Мене не турбує, що кажуть інші. Це переворот, ми не зупинимося та будемо йти вперед», — заявив американець (16 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 поразка).

Таким чином, після перемоги Камбососа шанс повернути собі чемпіонські пояси з'явився у Василя Ломаченка. Якщо Лопес всіляко відхрещувався від реваншу з нашим співвітчизником, то австралієць може дати українцю цей поєдинок. І він вийде не менш яскравим, ніж з Теофімо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний Денис Беринчик битиметься за чемпіонський пояс із росіянином Ісою Чанієвим.

Фото DAZN

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