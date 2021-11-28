Суперник команди Яремчука пропустив сім м'ячів за тайм та відмовився продовжувати матч

Неординарна ситуація сталася у 12 турі чемпіонату Португалії, в рамках якого португальська «Бенфіка», яка посеред тижня зіграла внічию з «Барселоною» (0:0) й тим самим позбавила київське «Динамо» шансів на продовження виступу в єврокубках, приїхала до «Белененсеша».

У команди господарів перед поєдинком одразу 17 футболістів сдали позитивні тести на коронавірус. Але керівництво португальської суперліги не пішло назустріч «Белененсешу» й не стало переносити матч. У підсумку у господарів на поле вийшло лише 9 футболістів, при цьому двоє воротарів перекваліфікувалися в польових гравців, а в запасі не було нікого.

Уже на 24-й секунді «Бенфіка», у складі якої виступає українець Роман Яремчук (щоправда, цього разу наш співвітчизник залишився в запасі), відкрила рахунок, а до перерви забила загалом у ворота «знекровленого» суперника сім м'ячів. На другий тайм «Белененсеш» вийшов із сімома футболістами у складі, а за кілька хвилин після поновлення гри один із гравців сів на газон та відмовився продовжувати гру — після цього матч було зупинено, оскільки, згідно з правилами, матч не може продовжуватися, якщо у складі однієї з команд менше сімох футболістів.

«Хто відповідальний за це? „Бенфіка“ виконала свої зобов'язання та вийшла на поле. Інакше ми би втратили три очки. Чи це чесно? Ні, нечесно. Така ситуація вплине на португальський футбол та країну загалом. Це чорна сторінка в історії португальського футболу та країни. „Бенфіка“ лише підкорилася правилам так само, як і „Белененсеш“. Нам усім має бути соромно за те, що сталося», — зазначив президент «Бенфіки» Руй Кошта на прес-конференції після матчу.

Додамо, що, попри дострокове завершення гри, керівництво суперліги присудило «Бенфіці» перемогу зі збереженням кількості забитих голів. Завдяки цьому результату «орли» вийшли на перше місце в турнірній таблиці — щоправда, «Порту» та «Спортинг» можуть їх знову обійти, якщо виграють свої календарні матчі туру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії команда забила курйозний гол у свої ворота, не давши супернику зробити жодного дотику.

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