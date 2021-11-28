Бразилець-коротун Сантос «задушив» легенду ММА Ємельяненко в першому раунді: відео бою

У російському Сиктивкарі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств AMC Fight Nights, головним боєм якого став поєдинок між легендою ММА росіянином Олександром Омеляненком (28 перемог, 9 поразок, 1 нічия), який зазнав нещадної критики через ідею поєдинку з репером Джиганом, та бразильцем Марсіо Сантосом (17 перемог, 6 поразок, 1 нічия).

40-річний Ємельяненко вважався букмекерам явним фаворитом, оскільки, по-перше, проводив поєдинок на своїй території, а по-друге, значно перевершував свого суперника в антропометрії. Чи жарт, при зрості 199 см Олександр «заважив» на 115 кг, у той час як у бразильця — лише 179 см та 104 кг!

Але навіть така колосальна різниця в даних не дозволила легендарному російському бійцю здобути першу з 2018 року перемогу у змішаних єдиноборствах. В одному з епізодів першого раунду 32-річний Марсіо, який має чорний пояс із джиу-джитсу, повалив суперника на настил октагону і, використавши задушливий прийом, змусив здатися, тим самим створивши сенсацію.

Після завершення бою Ємельяненко дав короткий коментар у октагоні. «Як сказав мій брат Федір: хто не падав, той не вставав», — сказав росіянин, тим самим давши зрозуміти, що завершувати бійцівську кар'єру поки не має наміру. А ось Сантос після поєдинку змушений був вирушити до лікарні, оскільки у бразильця підозра на перелом руки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА Акмал Хожієв жорстоко вбив лікаря через суперечку про вакцинацію.

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