«Шахтар» обіграв «Інгулець» та продовжив безпрограшну серію до 13 матчів: відеоогляд гри УПЛ

У неділю, 28 листопада, ігрова програма 16-го туру чемпіонату України продовжилася поєдинком у Кропивницькому, де свої домашні матчі проводить «Інгулець» із Петрового. У гості до команди з невеликого села на Кіровоградщині приїхав віце-чемпіон країни — донецький «Шахтар».

Чемпіонат України. 16-й тур

28 листопада (неділя)

«Інгулець» (Петрове) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Тете, 32).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Бондар, 72), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антоніо, Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сікан, 82), Педріньо (Соломон, 62)).

На гостьовий матч із «Інгульцем», який став для петровчан 40-м у найвищому дивізіоні, наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі виставив склад без номінального нападника, відрядивши на вістря атаки мініатюрного Педріньо. Втім, спочатку небезпека виходила від флангових гравців донецького клубу — зокрема, в дебюті зустрічі Тете не зміг переграти воротаря, опинившись із ним віч-на-віч, а потім Мудрику не вистачило техніки, щоб приборкати м'яча у чужому штрафному майданчику та підробити собі під удар. Записав до свого активу удар, причому головою (і це при зрості 171 см!), і Педріньо, але м'яч полетів до рук голкіперу.

Забили ж гірники на 32-й хвилині. Комбінація вийшла бразильською — Додо чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику суперника Тете, і той точним ударом поклав м'яча в кут, забивши свій восьмий гол у чемпіонаті та зміцнивши своє лідерство у суперечці бомбардирів серед одноклубників (у тяжко травмованого Траоре шість результативних ударів, на рахунку Фернандо — п'ять голів).

Єдиний момент за тайм господарі створили ближче до його кінцівки, коли Коваленко, замикаючи навіс Полегенька, пробив головою в руки Трубіна. Але спроби «Інгульця» створити небезпеку біля воріт суперника не були надто небезпечними. З поновленням гри після перерви спроби «гірників» подвоїти перевагу й цим фактично зняти питання про переможця продовжилися. В одному з епізодів Педріньо виграв боротьбу на ближній стійці, але переграти голкіпера не зміг.

Подейкуди доходило до того, що всі польові гравці «Шахтаря» перебували на чужій половині поля — настільки «глибоко» сідали футболісти «Інгульця» під час оборони власних воріт. Варто сказати, що в цьому компоненті номінальні господарі досягли успіху (якщо не брати до уваги удар Тете у стійку — щоправда, з положення поза грою), але для того, щоб сподіватися на позитивний для себе результат, треба і самим щось створювати. А ось із цим у підопічних Сергія Лавріненка виникли проблеми…

Таким чином, «Шахтар» здобуває перемогу, знову наздоганяючи «Динамо» в турнірній таблиці, і продовжує свою безпрограшну серію до 13 матчів в УПЛ. Щодо «Інгульця», то петровчани вже дев'ять матчів без перемог у чемпіонаті України та 374 хвилини без забитих м'ячів.

27 листопада (субота)

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 12, з пенальті, Шапаренко, 90+6).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарний, Шабанов, Кендзьора (Караваєв, 77), Сидорчук, Циганков (Антюх, 90+3), Вербич (де Пена, 61), Буяльський, Шапаренко, Гармаш (Шкурін, 77).

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 5:1 (Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Піхальонок, 58 — Кравчук, 84). На 50-й хвилині Довбик («Дніпро-1») не реалізував пенальті.

«Чорноморець» (Одеса) — «Десна» (Чернігів) — 0:1 (Тотовицький, 28).

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» — 0:1 (Довгий, 61).

Становище команд:

1. «Динамо» — 41 очко (16 матчів);

2. «Шахтар» — 41 (16);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (15);

8. «Верес» — 22 (15);

9. «Металіст 1925» — 19 (15);

10. «Львів» — 16 (16);

11. «Колос» — 14 (15);

12. «Рух» — 13 (14);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Тете («Шахтар»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших поєдинках 16-го туру УПЛ зіграють: «Рух» — «Металіст 1925», «Колос» — «Верес» (28 листопада), «Олександрія» — «Зоря» (29 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст та тренер Руслан Мостовий загинув у страшному ДП .

Фото ФК «Шахтар»

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