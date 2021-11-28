«Дженоа» здобула перше очко за Шевченка: відеоогляд матчу чемпіонату Італії

Італійська «Дженоа», яка призначила головним тренером Андрія Шевченка, здобула перше очко під керівництвом українського фахівця.

Після невдалого поєдинку з «Ромою» (0:2), який став дебютним для нашого співвітчизника на посаді наставника «грифонів», «Дженоа» вирушила в гості до «Удінезе». Гра вийшла напруженою, оскільки генуезці перебувають у зоні вильоту, а команда з Удіне недалеко відірвалася від неї, але переможця визначити не вдалося.

У підсумку 0:0 — «Дженоа» у другому матчі поспіль не може забити, але при цьому здобуває важливу нічию, завдяки якій з 10 балами в активі хоч і не піднімається в турнірній таблиці, але максимально, на відстань одного очка, наближається до «Спеції», що йде на «рятувальному» 17-му місці.

Становище аутсайдерів серії А: 13. «Сассуоло» — 15 очок; 14. «Удінезе» — 15; 15. «Сампдорія» — 15; 16. «Венеція» — 15; 17. «Спеція» — 11; 18. «Дженоа» — 10; 19. «Кальярі» — 8; 20. «Салернітана» — 8.

Зазначимо, що наступного туру «Дженоа» 1 грудня прийме на домашній арені колишній клуб свого нинішнього наставника — «Мілан».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Аталанта» з голом Малиновського розгромила в «українському дербі» в серії А «Спецію» Коваленка.

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